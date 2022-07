Piden a la Corte identificar a quienes “cajonearon” expediente de Filizzola

El programa Expediente Abierto, emitido por ABC TV los domingos de 19:00 a 20:00 horas, analizó la resolución del Tribunal de Apelación Penal 1ª Sala de la Capital, que revocó la prescripción de la causa que afronta el ex ministro del Interior Rafael Filizzola, por presunta lesión de confianza que habría ocasionado un perjuicio de G. 1.200 millones con las obras innecesarias en 24 comisarías del área metropolitana.

La abogada María Esther Roa, activista de “Somos Anticorrupción Paraguay” y titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, dijo que ahora la Corte Suprema de Justicia debe identificar a los ministros responsables de que el expediente haya estado por más de 5 años y 5 meses en la Sala Constitucional, como señala en su resolución el Tribunal de Apelación Penal 1ª Sala.

“La Sala Constitucional es el antro de la corrupción y este expediente estuvo ahí por más de 5 años. Es por eso que en la sesión ordinaria de esta semana el pleno de la máxima instancia judicial debe empezar ya a indagar y ordenar la auditoría de ese expediente para que nosotros la sociedad podamos saber quienes son los ministros responsables de retener por tanto tiempo el expediente”, expresó la activista.

Roa agregó que se deben conocer los nombres de los integrantes de la máxima instancia judicial que operan a favor de los procesados por casos de corrupción, a fin de impulsar la destitución de los mismos vía juicio político, teniendo en cuenta que se trata de mal desempeño en sus funciones, según indicó.

La activista lamentó que en Paraguay los ministros de la Corte Suprema de Justicia “no tomen en serio la lucha contra la corrupción”, ya que debería ser la Corte Suprema la que baje líneas sobre el combate contra los hechos de corrupción desde el Poder Judicial, como ocurre en otros países de la región.

“Los ministros de la Corte deben darnos una respuesta sobre este proceso, tenemos que saber si el ex ministro del Interior es responsable o no del robo al Estado. La Corte Suprema no nos puede hacer responsables de su propia mora”, enfatizó Roa.

Accionará ante la Corte

Por su parte el abogado defensor Guillermo Duarte Cacavelos, representante de Rafael Filizzola, cuestionó la resolución de la Cámara de Apelaciones y calificó como “Justicia muerta” al sistema judicial paraguaya, ya que a su criterio pretenden hacer responsable a la defensa de la mora existente en la Corte Suprema de Justicia.

Anunció que una vez que sea notificado de la decisión del Tribunal de Apelación Penal 1ª Sala de la Capital, integrada por Gustavo Ocampos González, Bibiana Benítez Faria y José Agustín Fernández, accionará ante la máxima instancia judicial en contra del fallo que revocó la prescripción de la causa para el ex ministro del Interior. Según señaló el letrado, lo más probable es que sea con un recurso de casación ante la Sala Penal de la CSJ.

“Que el expediente haya estado por más de 5 años y cinco meses en la Sala Constitucional es responsabilidad del Poder Judicial, no del justiciable ni de su defensa. El tribunal de alzada habla de la teoría de los tiempos muertos, pero acá lo que tenemos en una Justicia muerta”, criticó Duarte.

El profesional añadió que la camarista Bibiana Benítez Faría, en su análisis, olvidó que existe la prescripción simple, teniendo en cuenta que hizo el cálculo solo en relación a la prescripción por el doble del plazo y calificó de “chicaneros” a los fiscales del caso, por recusar a varios ministros de la Corte.