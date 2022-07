Despiden en redes sociales al periodista Humberto Rubin

El respetado periodista Humberto Rubin es recordado en las redes sociales con fotografías y videos que muestran su trayectoria, lucha por la libertad y la democracia a través de la radio y la televisión. El propietario de Radio Ñandutí falleció a sus 87 años de edad.

El presidente de la República de Paraguay, Mario Abdo Benítez se pronunció en su cuenta de Twitter y despidió al periodista. “El Paraguay reservará en su corazón un espacio importante querido Don Humberto. Un gran hombre que luchó por la libertad y la democracia en nuestro país. Mis más sentidas condolencias a la familia Rubin”, compartió.

El presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón, y la mesa Directiva de la Cámara Alta lamentaron el fallecimiento del periodista. “Icono del periodismo y la radiofonía nacional”, compartieron desde la cuenta de la Cámara de Senadores.

La cuenta de Twitter de A Todo Pulmón, despide al coloso Rubin con el posteo de su última entrevista para el lanzamiento de Colosos de la Tierra. “Me estaba recordando de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, que son las tres cosas ejemplares que necesita la vida con responsabilidad. Una de las cosas más importantes del mundo tenemos nosotros en Coloso, ‘los árboles mueren de pie y eso es único’”, es lo que había dicho el propulsor de la reforestación en el Paraguay.

Su radio Ñandutí lo despide con un recuerdo tras la caída del dictador Alfredo Stroessner. Humberto Rubin había dicho en una entrevista “Muy muy feliz. Con la palabra más linda que es ser libre, no sé por cuántas horas. No sé si el general va a cumplir lo que promete. No sé si es un cambio de dueño a la misma bota, pero yo creo que no. Yo creo que esta vez vamos a ser libres. Soy feliz hermano. Quiero ser feliz y gritar libre”, expresó Rubin en ese momento.

El club Guaraní también rindió homenaje a uno de sus mayores fanáticos. “Toda la afición aurinegra lamenta la pérdida de nuestro querido Humberto Rubin. Desde aquí extendemos nuestras sentidas condolencias a su familia y a los que tuvieron la fortuna de conocerlo. ¡Qué tu luz nos acompañe siempre, Don Humberto!”, reza el comunicado del club aborigen.

La Secretaría Nacional de Cultura también despide al querido Humberto Rubin. Lo señala como una de las figuras más queridas y admiradas de los medios de comunicación, maestros de maestros, “cifra insustituible que nos deja un legado de vocación y entrega profunda.

La organización Amnistía Internacional también recibió con pesar la noticia del fallecimiento del periodista Humberto Rubin, reconocido por su calidad profesional y su compromiso en la lucha por la libertad de prensa y la democracia.

Asimismo, numerosos periodistas, políticos y organizaciones despidieron a un hombre que siempre será recordado que marcó la historia a través de la libertad.