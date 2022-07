Caída del petróleo sigue sin impactar en los precios locales de los combustibles

El precio del petróleo WTI (West Texas Intermediate) empezó el mes de junio con una cotización de US$ 120 por barril, que desde la segunda quincena comenzó a caer a US$ 110 por barril. En la primera quincena de julio, el precio del crudo ya disminuyó por debajo de los US$ 100 y hoy está cerrando a US$ 95,82 barril.

Sin embargo, esta caída de precios desde hace varias semanas no se está trasladando a los precios finales de los carburantes a nivel nacional y los diferentes emblemas afirman que aún no es el momento de una reducción.

“Lo que puedo comentar es que es difícil que se de una disminución, porque antes no había subido luego. Los precios de la calle de hoy corresponden a cotizaciones de abril 2022 y en mayo y junio se dieron subas internacionales que no se trasladaron al mercado local”, expresó Guillermo Parra, gerente del gremio de las Distribuidoras de Combustibles y Asociadas del Paraguay (Dicapar).

“El tema es si sube o no”, afirma Parra

Al mismo tiempo, Parra señaló que, por otro lado, las empresas tienen en stock lo comprado en mayo y junio a precios más altos que los de abril (que son las cotizaciones de la calle de hoy). “Entonces más bien el tema es si sube o no, más que si baja o no. La lucha es por mantener los precios”, expresó Parra.

También señaló que no hay que mirar solo el precio del crudo, sino de los productos terminados. “Hay un ‘crack spread’ entre crudo y el diésel, de aproximadamente 50 US$ barril. Es decir, el diésel está en 150 US$/barril aproximadamente respecto al petróleo”, expresó.

Parra señaló que el tema es complejo y que “hay que tener datos, información y conocimiento internacional y nacional para hacer un diagnóstico y quitar conclusiones”.

Al mismo tiempo aseveró que para evitar estos desfasajes es que los precios locales deben ajustarse al menos mensualmente en función de la cotización internacional y no de costos de stock. “Es lo que propusimos varias veces desde el sector privado pero el Ejecutivo no quiere. El precio en función de la cotización internacional se conoce como precio paridad de importación”, agregó.