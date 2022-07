Comunicador denuncia a político colorado dueño de medio de comunicación

Luego de 10 años de trabajo continuo, fue despedido al negarse a volver a firmar un documento sin fecha en que constaba su renuncia y acuerdo de liquidación, por lo que se planteó la denuncia en el ámbito laboral hace dos años.

En primera instancia, fue favorable al comunicador por un monto de G. 41.900.000, pero se apeló y en segunda instancia se resolvió el 29 de junio del 2022 que el monto a pagar era de G. 59. 931.994 a favor del trabajador.

Sucia jugada

El pasado 20 de julio del año 2022, el político colorado y empresario Santiago Garrigoza, junto al polémico y cuestionado concejal colorado Pascual Ocampos y el estudio Jurídico Flores y Asociados presentaron un recibo en que consta que se abonó el monto de G. 59. 931.994 al trabajador.

Según los datos, el recibo fue una especie de autofactura, está a nombre de la empresa y no fue expedido por el trabajador que supuestamente recibió el dinero.

El trabajador dijo que nunca recibió el dinero; sin embargo, sí reconoce que por “política” de la empresa siempre fueron obligados a firmar documentos en blanco, por lo que la firma podría ser suya pero se falsificó el contenido. Dijo que no fue ante escribanía, ni menos ante un juez, ni tampoco existe cheque a nombre del trabajador.

“Presentaron recibo donde se hace figurar que me pagaron, pero yo nunca recibí nada. Utilizaron un recibo del 2019 para presentar al juzgado que supuestamente me pagaron”, declaró Sosa.

Con patrocinio de abogado, el trabajador denunció ante la fiscalía por producción de documentos no auténticos y producción mediata de documentos públicos de contenido falso al político colorado y sus abogados.

El abogado Derlis Flores, representante del político, dijo que no tiene certeza de si se realizó o no el pago, que su cliente le comunicó que pagó, le entregó el recibo y eso fue lo que comunicó al juzgado. Aclaró que no presenció el pago.

Por su parte, el político colorado y empresario Santiago Garrigoza, ante nuestra consulta, dijo que todo quedó a cargo de la justicia y que no brindará declaraciones al respecto.