Integran Cámara para estudiar condena de RGD

El Magistrado expresó que “no está con el sosiego de espíritu que requiere el juzgamiento objetivo” y que “el manoseo de la información y el curso de los acontecimientos así lo exigen”, sin embargo, no explicó siquiera sucintamente, a qué circunstancia específica se refiere, qué información o qué acontecimiento sucedido exige su inhibición, esto es, no explicó la circunstancia que podría obstruir su recto juzgar. Indudablemente, así expuesta la cuestión, lo alegado por el Magistrado no es sino el planteamiento de una circunstancia enteramente abstracta cuya trascendencia o posible obstáculo para el juzgador no es más que materia de estipulaciones o suposiciones. A la luz de lo anterior, como se dijo, los argumentos esbozados por el Magistrado Emiliano Rolón Fernández resultan insuficientes e improcedentes.