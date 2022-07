El gobierno no sabe cuánto titanio hay porque los valores que tiene son estimativos

La empresa paraguaya que explora la cantidad de reserva de titanio que hay en Paraguay se llama Metálicos y No Metálicos Paraguay S.R.L., y responde a la central estadounidense Uranium Energy Corp (UEC), informó Urbieta.

Esta compañía, que tiene varias áreas extensas en Alto Paraná y Canindeyú, declara en su página web que “la estimación de recursos del proyecto posiciona a Alto Paraná como uno de los depósitos de ferro-titanio de más alto grado y más grandes conocidos en el mundo”.

Por su parte, la directora de recursos minerales del VMME, al consultársele sobre el tema dijo que la certificación final que tiene la compañía es por 3,35 billones de toneladas de titanio, pero aclaró que este es un valor estimado. “Entendemos que hay mucho titanio, el basalto, que da origen a ese suelo, tiene titanio. Es muy fácil sacar el titanio del suelo y por ende hay una gran reserva, pero estos son valores estimados”, explicó.

Reiteró que aún no tienen los números finales, pero que saben que se trata de una reserva muy grande. “Todavía se está trabajando en las últimas etapas de la exploración, solo tres bloques pasaron a una etapa de explotación pero no están finiquitados los trámites para esto. No se sabe el número final, hay una certificación de ellos en un reporte del año 2017, pero no está el reporte final”, puntualizó.

Urbieta recalcó que son valores inferidos porque todavía no está terminado el estudio final, que acabaría entre este y el próximo año. “Se hace una certificación inicial de acuerdo a los estudios, pero una vez terminado se hace una certificación final”, explicó.

Pasar a otra etapa

La empresa que realiza la exploración está por pasar a la etapa de explotación de este mineral. “El contrato se está analizando, eso tiene que ir a Hacienda y una vez finiquitado se envía el borrador de ley al Parlamento para que salga la ley de concesión. Una explotación solamente se puede realizar por ley de concesión, como lo estipula el articulo 112 de la Constitución Nacional”, comentó Urbieta.

La alta funcionaria del VMME manifestó que desde esta dependencia no saben si la empresa minera va a vender el titanio o va a procesar directamente.

Comentó que esta materia prima se usa en aleaciones, así como en medicina, pintura y otras aplicaciones para la industria. “Una fábrica brasileña vino porque quiere poner una sucursal en el país y preguntó cuándo habrá acá una fábrica de titanio porque le interesa usar”, comentó.

Asimismo, Urbieta indicó que la explotación de titanio genera otros dos subproductos: la ilmenita, un mineral que contiene hierro, y la arcilla, que es de buena calidad y puede servir para fabricar ladrillo y productos de cerámica.