Encuentran arma utilizada por supuesto feminicida

En prosecución de un supuesto hecho de feminicidio ocurrido ayer, sábado, en horas de la tarde en el barrio Cándida Achucarro de San Antonio, este domingo se procedió a la búsqueda y el posterior hallazgo del arma homicida.

Se trata de un revólver calibre 32 y fue encontrado en el patio del vecino, según reportó la Policía.

En la casa de la pareja en donde ocurrió la tragedia se encontró un arsenal de armas de diferentes calibres.

Hoy brindará declaración indagatoria

El hombre que es sospechoso será indagado la tarde de este domingo por la Fiscalía y será imputado por feminicidio, así como por violación de la ley de armas.

El supuesto feminicida, Nelson Ramón Aranda Vega (41), indicó que no recuerda nada de los sucedido y, a la vez, dijo estar arrepentido.

Sobre el arsenal que tenía, argumentó que periódicamente iba de caza con su pareja.

“No sé si fui yo”

“No recuerdo nada, estaba tomando vino en la plaza y después no sé cómo llegué a casa. No sé si fui yo el que le mató, pero me duele lo que pasó”, dijo Aranda Vega.

Dijo además que porta armas por seguridad y que nunca golpeó a su pareja, pero que sí discutían.

El terrible suceso ocurrió ayer en el interior de la vivienda de la pareja, en el barrio Cándida Achucarro, y resultó víctima fatal Claudelina Ruiz Díaz Ledesma (42), quien recibió un disparo a la altura del rostro.

La mujer fue asistida por vecinos y llevada al hospital, pero falleció en el nosocomio, mientras que el hombre también se disparó en el rostro, pero la herida no fue grave y ya se encuentra detenido.