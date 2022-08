Indígenas denuncian muerte de cacique en predio del Indi

Samuel Rivarola, otro líder indígena, comentó que a las 4:00 “murió Inocencio Duarte, un cacique primero, líder reconocido de la comunidad Tapyi Miri del distrito Paso Yobái”.

Responsabilizó a la institución estatal de que muchas veces no da resultados a la gente, como en este caso, en que hace ocho días están frente al Indi. “El responsable es el presidente del Indi, que debería dar resultados que los compañeros indígenas no obtenían”, declaró.

Supuestamente no tenían un pedazo de tierra que debían legalizar y la muerte ocurrió por el “quebranto y preocupación”, según argumentó.

Rivarola comentó en guaraní que también está reclamando tierras desde hace ocho días. Proviene de Caaguazú y vino a tramitar las tierras a cargo del Indert y que tenían que regularizar con el Indi.

Indígena murió sin tener respuestas, dice líder

“Duarte tenía más de 40 años y murió, aunque aparentaba estar bien de salud. Supuestamente habló con el presidente Omar Pico, pero no había respuesta a su gestión”, añadió.

“Pedimos apoyo a las autoridades para dar resultados a los compañeros indígenas que vienen a hacer una gestión y el reclamo es que haya diálogo para que puedan volver con tranquilidad a sus comunidades”, señaló.

“Lo que ocurre no es bueno. Don Inocencio vino y no recibió atención, habló con don Omar Pico (presidente del Indi) y no se le dio resultado. Es un llamado de atención”, finalizó.