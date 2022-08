Juicio político a Quiñónez: multibancada se reúne a las 13:00 para definir votos

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA), confirmó que a las 13:00 de este lunes se reunirá la multibancada de la Cámara Baja para hablar de puntos pendientes sobre el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y para ver cómo se encuentran con respecto a los votos.

Posteriormente, a las 14:00 será la sesión en que se puede definir todo el panorama que le espera a la hasta ahora jefa del Ministerio Público.

En conversación con los medios, el presidente de la Cámara Baja fue muy escueto y se limitó a decir que su responsabilidad es llamar y convocar a sus colegas a las 14:00 y que, a la vez, ellos tienen la responsabilidad de asistir a debatir. Añadió que se actuará sobre los puntos que los colegas planteen en plenaria.

Podrían volver a “chulear” el tema

Así como podría definirse todo, este lunes perfectamente los diputados pueden volver a “patear para adelante” la votación para enjuiciar o no a Quiñónez, pues como están tratando una causal por sesión, el avance del libelo acusatorio va muy lento.

De hecho, está en duda que se tengan los votos suficientes para el juicio político.

Como los impulsores tienen mayoría, ellos también tienen la potestad de volver a proponer cuarto intermedio, como ya lo han hecho durante toda la semana pasada.

Hoy se debate punto 8 de 11

Con respecto al libelo acusatorio, los legisladores tienen pendiente tratar desde el punto 8 en adelante, del total del documento que consta de 11 puntos.

El punto número 8 que debería tratarse hoy es el tema Metrobús.

Sandra Quiñónez está en la mira para un eventual juicio político desde hace un buen tiempo por su inacción en causas que duermen en los cajones del Ministerio Público. La crítica principal que se le hace desde hace años es que no investiga al expresidente de la República Horacio Cartes, quien en su periodo la puso en el cargo. Desde entonces, pese a que han existido claros motivos para abrir carpeta fiscal, la jefa de la Fiscalía ha venido haciendo la vista gorda.

La gota que colmó el vaso fue EE.UU.

Pero en el mes de julio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos sorprendió al declarar -embajador mediante- “significativamente corrupto”, a Horacio Cartes. Según los Estados Unidos, existen vínculos entre el empresario tabacalero, el crimen transnacional y las organizaciones terroristas.

Panorama es “optimista” en cuanto a votos

Por su parte, el diputado Sebastián García (PPQ) dijo que el panorama es optimista por el momento en cuanto a obtener votos para enjuiciar a Sandra Quiñónez.

“Sigue el escenario para ir mostrando las causales en detalle y sobre todo mostrar que la otra parte no refuta nada, y sencillamente llevan la discusión al plano electoral como si fuese esta una cuestión de interna partidaria”, dijo García.

Sostuvo que insistirán en que “hay causales que ameritan que por mal desempeño de funciones la fiscal general tiene que ser enjuiciada”. “Está cayendo de maduro y estamos cada vez más cerca de llegar al objetivo”, expresó el diputado.

“Estamos logrando convencer a los que faltan”

Al consultársele si están conversando con sus colegas que tienen sus votos en duda, contestó que las charlas son permanentes y que hoy tienen la variable de la presencialidad, que permitirá tener el escenario cercano, y un panorama más certero. “Nos tuvieron acostumbrados a tratar estas cuestiones a tambor batiente siempre, sin embargo ahora que finalmente logramos ahondar en la discusión, los argumentos sobran. No escuchamos puntos de la otra parte y creo que estamos logrando convencer a los votos que faltan”, afirmó Sebastián García.

Se le consultó si pedirán cuarto intermedio de no tener los votos, respondió que “la discusión tiene que continuar; no hay motivo para cortarla, porque no interrumpe el trabajo legislativo”. “Estamos siguiendo las sesiones con normalidad, las comisiones siguen funcionando”, resaltó.