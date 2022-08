Emotivo recibimiento a Berta Rojas en Encarnación, donde mañana ofrece un concierto

La guitarrista recordó emocionada su última visita a Encarnación, en el 2017, donde participó de un conversatorio con jóvenes de la universidad, y con agradecimiento el título de “Doctor Honoris Causa” con que fue distinguida por esta misma casa de estudios en el año 2016.

“Recuerdo haber tocado en la apertura de la Costanera de Encarnación, en una velada memorable, así como en la celebración de los 399 años de la ciudad en la playa San José. Una multitud se dio cita, recuerdo con emoción aquella noche”, rememoró la tres veces nominada al Grammy Latino.

Berta Rojas ofrecerá un concierto, mañana, viernes, a las 20:00 horas, en el auditorio central de la UNAE, en el que presentará también su último álbum discográfico, “Legado”, que contiene temas con los que evoca y rinde homenaje a dos mujeres que se destacaron en el arte de la creación y ejecución de la guitarra.

“Estaré muy contenta de sentirles cerca y de compartir en el teatro de la UNAE, que es una sala hermosa e íntima, que nos permitirá vibrar en la misma frecuencia”, señaló la artista con la calidez y sencillez que la caracterizan.

El álbum rinde tributo a dos virtuosas de la guitarra clásica a nivel mundial, la argentina María Luisa Anido y la francesa Ida Presti, reconocidas entre las intérpretes más influyentes de su época.

“Legado es una invitación a conversar sobre las mujeres que también forman parte de la historia de la guitarra, pero no son tan mencionadas o reconocidas”, señaló durante una rueda de prensa enmarcada por una gran presencia de admiradores.

A través de este nuevo disco, Berta Rojas renueva el interés por la trayectoria de artistas que hicieron camino para que el arte de la guitarra clásica fuera transitado por hombres y mujeres a la par.

Rescatando las composiciones originales de María Luisa Anido e Ida Presti, quienes fueron virtuosas de la guitarra, la artista nacional contribuye a revalorizar el legado de estas pioneras. “Ellas lograron un gran reconocimiento en vida, pero se habló poco de su legado una vez que fallecieron. Merecen ser parte de la conversación cuando se menciona a las grandes figuras de la guitarra clásica, como Andrés Segovia y Julian Bream. Fueron precursoras en un periodo en el cual la guitarra era un campo dominado por los hombres”, resaltó la concertista.

En este nuevo álbum (que ya está disponible en Apple Music, Spotify y Deezer, entre otras plataformas digitales), Berta incluye seis composiciones originales de las artistas a las que honra y tres obras inspiradas en ellas. Entre estas últimas, ha seleccionado para el concierto Anido’s Portrait (El retrato de Anido), la composición del brasileño Sergio Assad escrita en honor de la argentina María Luisa Anido y dedicada a Berta Rojas, que en Encarnación tendrá su primera audición.

Idylle Pour Ida, del desaparecido compositor y guitarrista británico John W. Duarte, sonará en homenaje a Ida Presti, además de dos composiciones propias: Segovia y Danse Rythmique.

El espectáculo incluye Sonatina, del español Federico Moreno Torroba, y las obras de Agustín Pío Barrios, Mangoré, como Caazapá, Jha che valle, Danza paraguaya, y La Catedral, temas que siempre están presentes en las travesías musicales de Berta Rojas en los diversos escenarios del mundo.

Guitarra de Oro

Berta Rojas es una de las principales representantes de la cultura paraguaya (fue distinguida como Ilustre Embajadora del Arte Musical) en el mundo. A lo largo de su carrera ha sido destacada por su técnica y talento artístico, reconocimientos que la llevaron a ganar notoriedad entre las mujeres más influyentes del mundo hispano (por EFE en 2014 y EsGlobal en 2017) y a ser nombrada Fellow of the Americas por el Kennedy Center for the Performing Arts. El comité científico del 28. ° Congreso de la Guitarra del Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán le acaba de otorgar “La Guitarra de Oro: una vida dedicada a la guitarra”, premio que recibirá en octubre de 2022.

Su discografía está compuesta por quince álbumes, once de ellos distribuidos internacionalmente. Recibió tres nominaciones al Grammy Latino: la primera en 2012, en la categoría “Mejor Álbum Instrumental”, por Día y medio (con Paquito D’Rivera); la segunda en 2014, en la categoría “Mejor Álbum Clásico”, por Salsa roja; y la tercera en 2015, en la categoría “Mejor Álbum de Tango”, por Historia del tango (con la Camerata Bariloche).

Actualmente reside en Boston, Estados Unidos, donde es profesora asociada del prestigioso Berklee College of Music (es la única guitarrista de origen latino en el departamento de guitarra de esa institución).