La INC de nuevo está por adjudicar la adquisición de coque con sobreprecio

Finalmente, la INC está evaluando la única oferta que recibió en el marco de la subasta a la baja electrónica para la compra de pet coke (coque de petróleo), combustible que la estatal utiliza en su horno de Vallemí para la producción de clinker.

Llamativamente, solo se presentó la empresa Haydée María Bordón Rodas, que propuso una oferta de US$ 10.890.000 para la compra de 30.000 toneladas del combustible, es decir, a un precio de US$ 363/Ton, monto que está sobrefacturado, según denunciaron los obreros de la planta de Vallemí. De acuerdo con los datos, dicha empresa no es proveedora habitual de pet coke. Llegó a proveer repuestos e incluso de cemento a la INC, hace varios años.

Recordemos que lo máximo que venía pagando la INC por la compra del coque era de US$ 220 por tonelada, pero desde el año pasado, ese precio trepó a US$ 440 en el marco de un contrato con Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte. Ltd. y ahora está a punto de otorgarse otro contrato al único oferente, por US$ 363 la tonelada.

Denuncian direccionamiento del llamado en curso

Para los obreros de la INC, el llamado en curso estuvo direccionado. En este sentido, sostienen que la empresa pública cambió varios requisitos del pliego a través de la adenda 4, en la que se cambiaron las exigencias en cuanto a la experiencia requerida, el cronograma de entrega, las formas y condiciones de pagos, entre otros puntos, supuestamente para “facilitar” la participación de los interesados. Aún así recibió una sola oferta.

Respecto a uno de los cambios sustanciales del pliego, se puede notar que la INC financiará la compra del coque a través de una carta de crédito, que en teoría debía estar a cargo del proveedor.

“Esta modificación lo que hace es que la INC financie la compra del coque con la carta de crédito comercial. Hay que tener en cuenta que ningún productor de pet coke financia la venta, todo es al contado. Lo mismo ocurre con las navieras, por esto es que se abre una carta de crédito comercial, es como un pago al contado”, expresó una de nuestras fuentes de Vallemí.

Agregó: “Si la cotización fue de US$ 363 la tonelada, esto significa que el valor real aproximado del pet coke puesto en Vallemí es US$ 181,5 la toneladas. La diferencia es la ganancia (US$ 181,5 por cada tonelada), es decir, aproximadamente US$ 5,4 millones es lo que ganará la empresa con esta compra”.

Comprará producto con más azufre

Por otro lado, nuestra fuente indicó que lo peor de todo es que la firma adjudicada traerá el producto con 4,5% de azufre, mucho más respecto a contratos anteriores, lo que creará mayores problemas a la fábrica de Vallemí.

“El llamado anterior era pet coke con 3,5 de azufre, que ya crea mucho problema en el horno, pues es pegajoso y se tranca bastante. Ahora quieren demostrar que supuestamente comprarán a precio más barato respecto al llamado anterior, pero la realidad es que se va a traer pet coke con 4,5 de azufre, que va a crear muchos problemas a nuestra fábrica”, expresó.

Al mismo tiempo, mencionó que no se sabe de dónde se va a traer el combustible y consideró que el único oferente sería una empresa de maletín, pues nunca vendió coque a la INC, sino solo repuestos e incluso cemento en su momento.

Intentamos conversar con la firma Haydée María Bordón Rodas, en el contacto que figura en la DNCP, pero no tuvimos respuestas. Además, el titular de la INC se niega a dar declaraciones a este diario sobre este y otros temas. La INC debía estar ahorrando con la compra de coque, pero esto no ocurre.