El horno de la INC de Vallemí paró de nuevo y no está produciendo clinker

El horno de clinker de la Industria Nacional del Cemento (INC) de Vallemí volvió a parar ayer debido a las fallas de un compresor. Lo repararon, pero la máquina no puede arrancar por falta de fueloil, combustible que se utiliza para encender el pet coque. La estatal de nuevo está no está produciendo este insumo del cemento.