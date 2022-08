Monseñor Medina: “Los 18 diputados liberales son una vergüenza para el país y para el PLRA”

El obispo emérito de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, monseñor Melanio Medina, dijo que los parlamentarios se ensuciaron al dar quorum para el archivo del libelo acusatorio a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. “Se ensuciaron, metieron la pata y quieren seguir ensuciándose con la presentación de otro nuevo plan de juicio político”, dijo.

Señaló que los diputados liberales llanistas, dionisistas y algunos efrainistas son una vergüenza para el país y para su partido.

Para el obispo emérito, es inadmisible que un grupo de 18 diputados haya caído en confusión. “Ese argumento no es creíble”, dijo.

“Estos diputados no tienen ética, no tienen postura y se les puede llamar ciudadanos escombro, porque no responden al pueblo”, expresó.

Añadió que hasta se puede creer que recibieron plata, así como denunció el presidente Mario Abdo Benítez.

Calificó a los 18 diputados de “hombres escombro” porque perdieron credibilidad, postura y ética. Se les puede decir que son los “diputados del broche de oro de la payasada”, concluyó.

Aniversario de ordenación

Monseñor Mario Melanio Medina cumple este miércoles 42 años de ordenación episcopal. Fue ordenado obispo de la Diócesis de Benjamín Aceval el 10 de agosto de 1980, tras una década de trabajo pastoral como sacerdote en San Juan Bautista, párroco de la Catedral de esta ciudad y vicario capitular de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú.

Actualmente, es obispo emérito de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú y tras su jubilación vive en Fernando de la Mora.