Tomógrafo no funciona desde hace dos meses en Clínicas

Los familiares que realizaron la denuncia, manifestaron que son de la ciudad de San Lorenzo, y que el pariente que fue internado debía someterse de manera urgente a un estudio de tomografía simple para que se pudiera detectar si el paciente sufrió de algún Accidente Cerebro Vascular (ACV). Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando fueron hasta el área de tomografía y fueron informados de que el aparato hacía dos meses que no estaba funcionando.

“Lo más triste es que cuando fuimos a preguntar, nos dijeron en forma de burla que podría ser que en dos meses sea arreglado, sin tener siquiera en cuenta la situación por la que estamos pasamos. La funcionaria que está en el lugar está solo para cumplir su hora, ya que no hacen nada. Encima nos trataron de una manera desagradable”, manifestó el familiar que prefirió no revelar u identidad, ya que su pariente sigue internado en estado grave.

Refirió además que tuvieron que recurrir a un servicio privado, y que debieron abonar G. 350.000 que fue el precio del hospital. “Lo más grave es que nos sugieren donde ir a recurrir. Si bien no es muy elevado el costo, porque en otra parte se paga G. 700.000 o más, lo que reclamamos es que esto debería se ser gratis, porque no es solo ese el gasto que tuvimos. También tuvimos que pagar una ambulancia privada”, lamentó.

Dijo que por parte de la familia aún cuentan con la capacidad de absorber ciertos gastos que no cubren en el hospital, pero que no todos corren la misma suerte. Mencionó el familiar que en la zona donde se encuentran esperando la recuperación de su paciente, se encuentran familias de escasos recursos y que no cuentan con el dinero necesario para solventar los gastos.

Desde el Hospital de Clínicas, el vicedirector de Servicios Generales, Dr. Manuel Bernal, manifestó que este miércoles fue verificado el aparato y que desde el jueves se restablecería el servicio. “Se reinició el aparato. Estaba en mantenimiento”, respondió el Director de Servicios Generales ante la consulta del por qué no estaba funcionando. No obstante, recordaron desde el Hospital de Clínicas que cuando los aparatos no funcionan por lo general derivan a los pacientes al Hospital Nacional, o bien al Hospital del Trauma, gracias a un convenio que tienen firmado.

