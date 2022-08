Propietarios de cantera suspendida aseguran tener licencia para operar en Mbocayaty

Tras las denuncias de supuesta contaminación del medio ambiente y la intervención del Ministerio Público a la mencionada cantera, los propietarios de la empresa “Antar y Meaurio” realizaron una conferencia de prensa en donde aseguraron que cuentan con todas las licencias ambientales pertinentes, como también la autorización municipal para la explotación de piedra en la compañía Tacuarita de Mbocayaty. Alegaron que la actuación del Ministerio Público fue arbitraria por suspender los trabajos a pesar de que cuenten con los documentos respaldatorios.

Fernando Antar indicó que el reclamo de los pobladores de la zona es que los trabajos en la cantera producen mucho polvo y piden el riego constante de las calles terraplenadas, que en su momento ya se había comprometido en realizar como lo venían haciendo desde siempre.

“Nosotros siempre realizamos el riego constante del camino por pedido de la gente, pero justamente un operario nuestro tuvo un accidente con el camión cisterna y murió, nosotros entramos en duelo y la planta dejó de trabajar, pero la gente igual se manifestaba por el polvo a pesar de que hubo muchos días de lluvia. Nosotros no somos los únicos que tenemos una cantera en el lugar, hay decenas en la zona, pero para ayudar a la comunidad nosotros realizábamos el regadío”, alegó Antar.

Asimismo, indicó que en su momento ya se habían comprometido con la comunidad de que, “una vez que se repare nuestro camión cisterna, vamos a realizar nuevamente el riego o con lo que sea, pero no quieren entender, parece que solo quieren perjudicarme. Es más, hasta cisternas del MOPC iban a ponerse a disposición, pero la gente no coopera”, puntualizó.

Cuentan con licencia ambiental

El abogado de la empresa “Antar y Meaurio”, Crispín Antar, indicó que los propietarios cuentan con todas las licencias ambientales y exhibió los documentos proveídos por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) con un plan de gestión ambiental, otra por la Dimabel para la utilización de explosivos y, por último, la autorización municipal, que sería la patente comercial-industrial expedida por la Municipalidad de Mbocayaty.

“Cuando la fiscalía hizo el allanamiento pidió las licencias, se le mostraron copias de los documentos, pero los representantes del Ministerio Público no quisieron aceptar porque no eran las originales y por esa razón se suspendieron los trabajos en la cantera, de manera totalmente arbitraria, y no por falta de gestión ambiental, como dijeron. Aquí tenemos todas los papeles originales que vamos a presentar al fiscal para reanudar los trabajos”, sentenció el abogado.

Suspendieron trabajos

El agente fiscal del medio ambiente Erico Ávalos, el lunes pasado, realizó un allanamiento a la mencionada planta procesadora, tras la denuncia de los pobladores de supuesta contaminación del medio ambiente por estar “sumidos en el polvo”. En esa ocasión, el fiscal decidió suspender los trabajos alegando falta de un plan de gestión ambiental y autorización municipal para la explotación de piedra en la zona.