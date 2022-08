Gobierno inaugura Corredor de Exportación con un sobrecosto de más de US$ 19 millones

Tras los retrasos, finalmente el Gobierno habilitó oficialmente esta mañana el Corredor de la Exportación (Natalio – Cedrales), entre los departamentos de Itapúa y Alto Paraná. Este tramo comprende 143,17 km de nueva ruta, donde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuyo titular es Arnoldo Wiens, autorizó un sobrecosto de más de US$ 19 millones.

El acto oficial contó con la participación del Jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, acompañado por el ministro de Obras Públicas, así como de otras autoridades nacionales, municipales, departamentales, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), ente financiador del proyecto y la embajadora del Japón, Nakatana Yoshie.

Las obras del Corredor de Exportación se adjudicaron en diciembre del 2017, durante el Gobierno de Horacio Cartes, y debían culminar en junio del año pasado, según la última prórroga que otorgó el MOPC a las tres empresas que están a cargo de la obra, plazo que no se llegó a cumplir.

Además, los tres lotes, que fueron adjudicados a diferentes firmas, registraron un sideral sobrecosto de G. 133.267 millones (US$ 19,3 millones al cambio actual), según los documentos oficiales a los que accedió ABC Color. Los tres lotes se adjudicaron por G. 951.081 millones (US$ 137,8 millones) y terminará costando G. 1.084.349 millones (US$ 157,1 millones).

Las tres firmas que fueron adjudicadas

El lote 1, que va desde Natalio hasta la Colonia 7 de Agosto, un total de 50 kilómetros de extensión, estuvo a cargo de la empresa Benito Roggio e Hijos SA (Óscar Franco). A esta firma se le adjudicó por G. 271.516 millones y su precio final será de G. 303.883 millones.

El lote 2 que va desde la Colonia 7 de Agosto hasta el río Ñacunday, de 46,5 kilómetros, lo construye Ecomipa SA (Edgardo Wasmosy). Se le adjudicó por G. 358.038 millones, pero le terminarán pagando G. 397.919 millones.

El lote 3, entre el río Ñacunday y el distrito de Los Cedrales, suma 46,7 kilómetros y está a cargo la empresa coreana Ilsung Construction Co. Ltda (Chang Sik). A esta firma extranjera le entregaron la obra por G. 321.527 millones, pero le terminarán pagando G. 382.546 millones.

Según el ministro Wiens, “aquí tenemos una de las obras más emblemáticas que inaugura este gobierno nacional en este periodo de casi 4 años”. Pero no dio detalles del millonario encarecimiento de la obra.

“Estas obras representan las posibilidades que nos permiten a nosotros desarrollarnos, porque a través de esto la gente puede invertir, producir y llegar hasta los grandes mercados” agregó por su parte, el mandatario Mario Abdo Benítez.