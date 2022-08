Consorcio culpa al MOPC por los retrasos de la duplicación de la ruta PY02

La duplicación de 149 km de la ruta PY02, desde Ypacaraí hasta el inicio de la concesión de Tape Porã (Dr. Juan Manuel Frutos), que el gobierno de Horacio Cartes adjudicó en 2016, bajo la Ley Nº 5.102/13 de Alianza Público Privada (APP), debía estar culminada en setiembre de 2020.

Pero esto no ocurrió porque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) otorgó hasta ahora tres prórrogas a la contratista, por lo que los trabajos siguen sin concluir. Luis Pettengill, representante del consorcio Rutas del Este, integrado por la española Sacyr y la firma local Ocho A, dijo que estas prórrogas se dieron por los retrasos de Obras Públicas en la liberación de la franja de dominio.

Lea más: Grupo ya cobró más de US$ 50 millones sin concluir obras de la ruta PY02

“Las prórrogas se dieron porque el gobierno no consiguió las expropiaciones, pero ahora ya están casi todas”, expresó el empresario, pero no mencionó que las demoras también en parte fueron porque el consorcio tardó en conseguir la financiación de los US$ 520 millones que requiere el proyecto.

Pettengill señaló que en este momento solo faltan las expropiaciones de las variantes (circunvalaciones) que deben construirse en Caacupé e Itacurubí. “Recién hace un mes empezamos en Itacurubí”, indicó.

En diciembre de 2021 Rutas del Este presentó un nuevo cronograma de obras que fue validado por el MOPC, cuya fase de construcción se extiende a marzo de 2023.

Lea más: MOPC gastará US$ 52 millones más este año en la APP de la ruta PY02

Evitó hablar de los millonarios pagos sin que terminen los trabajos

Al mismo tiempo, Pettengill evitó hablar de los millonarios pagos que ya realizó el MOPC a Rutas del Este, antes de que culminen las obras de duplicación de la carretera. El grupo ya percibió US$ 50,2 millones desde febrero del año pasado hasta ahora en concepto de Pago por Disponibilidad (PPD), Pago Diferido de Inversión (PDI) y Pago Variable del Tráfico (PVT).

Recordemos que en total, el consorcio debe percibir unos US$ 1.700 millones en concepto de PPD, PDI y PVT de esta primera APP, durante los 30 años de concesión de la carretera. Para concretar la obra, el grupo consiguió la financiación de US$ 520 millones.

Lea más: La duplicación de ruta PY02 ya debía concluir en 2020, pero hubo prórrogas

De acuerdo con el estudio de factibilidad que realizó la consultora Deloitte para el MOPC en 2015, la inversión de este proyecto debía cubrirse en un 60% con el peaje y 40% con aporte estatal. Pero esto no se refleja en la realidad, porque la mayor parte de la inversión ya se está cubriendo con aporte estatal, sin dar un respiro a las arcas públicas.

Esto ya se notó en la millonaria inversión que realizó el Estado a través del MOPC en agosto del año pasado, cuando aportó US$ 45 millones al fideicomiso de esta APP, de manera a cubrir los pasivos que estaba teniendo el proyecto. Hasta la fecha, Rutas del Este ya percibió US$ 50 millones, lo que en su mayor parte salió de fondos del Estado.