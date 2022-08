Bataglia dice que no hubo mala praxis en caso Samudio y da inverosímil réplica

Sobre el caso de don Ramón Samudio (78), que debía ser sometido a la amputación del miembro inferior derecho en el Hospital Central del IPS, pero terminó perdiendo ambas piernas tras una aparente negligencia médica, Vicente Bataglia dijo en primer término que se debe tener en cuenta la presunción de inocencia. El presidente del IPS está siendo interpelado hoy por la Cámara de Diputados.

Tras relatar el cuadro clínico de don Samudio, el presidente del IPS expresó que según verificación del acta, los responsables de la primera operación fueron el doctor Gustavo Cabrera Silvero, médico residente del tercer año; y el doctor Albert Ramón Giménez Bernal, médico residente del segundo año. El doctor César Elías Barbera Servín, fue el médico de planta, jefe de guardia de aquel día y tutor de residentes. dijo.

“(Servín) fue quien realizó la evaluación prequirúrgicamente y declara haber estado presente en la sala de operaciones supervisando a los médicos residentes; es decir que estos sí estuvieron bajo su supervisión y guía”, aseguró Bataglia.

El presidente del IPS expresó que la conclusión a la que se llegó mediante las auditorias médicas realizadas por el ente y por la Superintendencia de la Salud, es que “no hubo mala praxis”.

“No se puede hablar de un miembro inferior sano. El estudio especifico (…) reveló desde un principio aneurisma de aorta abdominal antes de la bifurcación de las iliacas, obstrucción de ambas arterias femorales y que las arterias popliteas derecha e izquierda no presentaban flujo de contraste endovenoso hasta las ramas más distantes bilateralmente”, precisó.

En medio de la sesión, la diputada Celeste Amarilla cuestionó por qué está situación no se comunicó a la prensa desde el primer día, “de ser cierto”.

Intervención fue correcta y oportuna, dice titular del IPS

El presidente de la previsional dijo que además de los estudios realizados al momento del ingreso de don Samudio, también se realizaron interconsultas con especialistas vasculares y traumatólogos que certificaron el diagnóstico y proceder del médico tratante y especialista, demostrándose -según Bataglia- que la intervención fue “correcta y oportuna”.

“La operación no podía ser suspendida y era inminente el riesgo de una sepsis. El estudio previo realizado fue la angiotomografía, que desde un principio reveló (…) la obstrucción de ambas arterías. El panorama cambió al momento de la intervención, por lo que la decisión de qué miembro amputar estaba a criterio del cirujano interviniente”, aseguró.

Familia no estaba en sala de espera, dice Bataglia

Sobre lo que supuestamente impidió a los médicos intervinientes comunicar a la familia el procedimiento realizado, Bataglia se defendió diciendo que los familiares no estaban presentes en el lugar.

“Según lo expresado por el doctor Gustavo Cabrera, el día de la cirugía no se pudo explicar del cambio de procedimiento aplicado a los familiares, pues estos no se encontraban en la sala de espera del quirófano al concluir el procedimiento”, dijo. Manifestó además que tras el cambio de guardia ya no fue posible a los médicos informar oportunamente de la decisión adoptada.

La familia de don Samudio exige la destitución de Vicente Bataglia y denunció el hecho de supuesta negligencia médica ante el Ministerio Público, que investiga el caso.