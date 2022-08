Niña de 5 años sacrificó sus ahorros para llevar golosinas y regalitos a Cateura

El corazón solidario de una niña de apenas 5 años moviliza una campaña solidaria para llevar un poco de alegría a los cientos de niños de la zona de Cateura, que tal vez el 16 pasado no recibieron un regalito en la casa.

Mónica Noguera es una madre soltera con dos hijas, la mayor es Ximena, de 5 años. La pequeña venía juntando monedas para su cumpleaños, pero este año decidió romper la alcancía y contar el dinero que tenía guardado para comprar golosinas y algunos regalos para los niños de Cateura. Logró reunir G. 800.000, según contó su madre.

La madre no tenía el dinero

“Mi hija me preguntó si este año no le vamos a llevar nada a los de Cateura y le dije que no, porque no teníamos dinero, pero grande fue la sorpresa cuando me dijo que rompería su alcancía para comprar las golosinas y me dio un poco más de G. 800.000. Eso me motivó a hacer una campaña para llevar un poco de diversión a los pequeños de Cateura”, relató Noguera.

Dijo que este es el tercer año consecutivo que lleva obsequios a la mencionada zona ribereña, gracias a la ayuda de las personas solidarias, y ahora nuevamente inicia la campaña para cumplir el sueño a su hija.

Una bebé solidaria

Todo comenzó en el año 2018, cuando la mujer viajaba en colectivo con su hija de un año y seis meses, un Día de Reyes. De repente subió al bus una niña que vendía golosinas que se quedó mirando a la niña, que tenía su regalo de Reyes en mano. La bebé le obsequió su muñeca a la vendedora y ahí nació la idea de agasajar a los niños en su día.

“El 2020 y 2021 hicimos en evento con ayuda de algunas empresas y amigos, este año queremos llevar globo loco, payaso, cama elástica, peluqueros y la merienda. Ya tengo el apoyo de algunas personas, pero la campaña sigue abierta para toda la gente que quiera ayudar y llevar una sonrisa a los niños de Cateura”, expresó Mónica Noguera.

Noguera cuenta con un pequeño negocio de dulces y también sacrifica sus ahorros para apoyar el gesto altruista de su pequeña. La gente que desea ayudar y acompañar esta cruzada, puede llamar al 0985 699-847.

El evento solidario, que se realizará el domingo 28 de agosto, se denomina “la vaca Ximona”, debido a que las hijas tenían un pequeño globo loco con la figura de una vaca, y Ximona viene de las iniciales de los nombres de las niñas: Ximena y Monserrath.