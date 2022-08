Derecho UNA: desvinculan a 69 docentes y decana habla de “trasfondo político”

La separación de 69 docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) es muy preocupante y representa una injusticia a nivel institucional, afirmó la decana, Myriam Peña Candia. Los profesores universitarios eran contratados y en la última sesión ordinaria, por mayoría de votos, el consejo directivo resolvió desvincularlos de la casa de estudios.

Peña refirió que votó en contra de la destitución debido a que los 69 docentes poseen cinco, diez y quince años de experiencia en la enseñanza del derecho, por lo que sacarlos fue una movida política. “Me estoy postulando para el Consejo de la Magistratura y quieren que descabalgue. Mi debilidad es mover a los docentes”, sentenció.

La decana comentó que hay fuerzas poderosas en la Facultad de Derecho, que tienen mayoría en el consejo directivo. “Voy a defender la legalidad. Yo no voy a renunciar al decanato ni a mi candidatura, porque desilusionaría a muchos docentes”, refirió.

Peña añadió que removieron a los 69 maestros sin motivo y por puro clientelismo. “Ya no se les contrata porque no son de su equipo y no tienen su forma de pensar”, remarcó. Según la profesional, cada uno ingresó a la facultad por competencia y que ni siquiera hubo tiempo de conocer a los reemplazantes que hoy ya están en clase. Dijo que “los nuevos” apenas tenían dos años de ejercer el derecho.

Los votos a favor de la destitución de los 69 docentes

El consejo directivo de la Facultad de Derecho consta de 12 integrantes. Los votos a favor de la destitución fueron del vicedecano Carlos González Morel, el representante docente Enrique Mongelos, los representantes de egresados César Escobar, Lucas Chalub, José González Maldonado; los representantes estudiantiles Audri Galeano, Alejandro Cabrera y Rodrigo Rojas.

Los que se abstuvieron de votar fueron Bonifacio Ríos Ávalos, Delio Vera y Edelio Vera, representantes docentes. El único voto en contra fue el de la decana Myriam Peña.

Afectados presentarán recurso de reconsideración

Myriam Peña manifestó que los docentes desvinculados pueden presentar un recurso de reconsideración y que tienen un plazo de cinco días a partir del viernes 19 de agosto, cuando se llevó adelante la sesión ordinaria. Sin embargo, los reemplazantes elegidos ya están dando clases, por lo que resulta un atentado contra la educación que pudieran ingresar docentes sin preparación, según la decana.

Peña destacó que el estatuto de la facultad descarta totalmente alguna participación exógena en la casa de estudios, sin embargo “Derecho está llena de políticos”.

“No impusimos nombres”, dice representante estudiantil

Rodrigo Rojas, representante del estamento estudiantil ante el consejo directivo, señaló que el “trasfondo político” viene de parte de Peña, debido a que se candidata al Consejo de la Magistratura. “Me limito a mi universo, que es la facultad”, aseguró.

Sobre los nuevos docentes contratados, Rojas indicó: “nadie va a entrar a una cátedra teniendo trayectoria, no impusimos nombres”, aunque destacó que todos los maestros nuevos tienen título universitario, didáctica universitaria y reúnen los demás requisitos para ejercer la docencia.