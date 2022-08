Caso Morgan: Fiscalía tiene 3 meses más para finalizar investigación

El fiscal Alcides Corvalán tiene tiempo hasta el próximo 7 de diciembre para presentar requerimiento conclusivo en la causa que afronta René Pablo Olmedo Appleyard, de 21 años, como supuesto autor de la lesión grave que sufrió la joven Nara Ledesma en la discoteca Morgan Warehouse de Asunción.

La presentación del escrito conclusivo estaba previsto para el 7 de setiembre, pero el fiscal Alcides Corvalán solicitó una prórroga extraordinaria de seis meses, argumentando que existen diligencias investigativas pendientes de tramitación a fin de concluir con la investigación y esclarecer el hecho.

El Tribunal de Apelación en lo Penal 2ª Sala de la Capital, integrada por los camaristas José Agustín Fernández, Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro analizó el pedido del agente del Ministerio Público y resolvió otorgarle solo tres meses más para finalizar la etapa investigativa.

Diligencias pendientes para cerrar el caso Morgan

El fiscal Alcides Corvalán informó al Tribunal de Alzada que está pendiente la realización de una junta médica legal, con participación de la querella y la defensa a través de sus profesionales médicos, si así lo consideren; y de ser necesaria una evaluación física de la víctima Nara Ledesma.

También resaltó que debe llevarse a cabo una evaluación psicológica de la joven, que estará a cargo de un profesional del Departamento de Atención a Víctimas del Ministerio Publico.

Finalmente, el agente fiscal que investiga el caso señaló que están pendientes declaraciones testimoniales, que a su criterio podrían aportar elementos relevantes para esclarecer el caso.

Agresión con una copa en la discoteca Morgan

El pasado 6 de marzo, Nara Ledesma denunció en sus redes sociales que fue víctima de una agresión cuando estaba en la discoteca Morgan. Según relató en Twitter, un joven de nombre René Olmedo, le lanzó una copa de vidrio a la cabeza, la que se rompió y le ocasionó un corte en la frente. El Ministerio Público tomó intervención y procesó Olmedo.

Luego de casi tres meses de la agresión que sufrió, el pasado 27 de mayo Nara Ledesma utilizó sus redes sociales para hablar de su situación actual. La víctima comentó que hasta la fecha Olmedo no mostró arrepentimiento del daño que le causó.

“Hoy hace 2 meses y 19 días de la cobarde agresión que sufrí por parte de René Olmedo, quien hasta ahora no se ha arrepentido de lo que hizo ni tampoco tiene ninguna intención de reparar el gran daño que me causó, donde me ocasionó el corte de una arteria poniendo en riesgo mi vida (sic)”, señaló la mujer.