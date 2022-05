Discoteca Morgan: Víctima cuenta cómo cambió su vida tras el ataque

Por primera vez, luego de casis tres meses de la agresión que sufrió, Nara Ledesma, usó sus redes sociales para hablar de su situación actual, tras el corte en el rostro que le ocasionó Rene Olmedo, al tirarle una copa de vidrio a la cabeza, un hecho que ocurrió en la discoteca Morgan.

La joven menciona que luego de dos meses y 19 días, logró reunir las fuerzas para hablar del caso y comentar las dificultades que atraviesa desde la noche en que fue víctima del ataque. “Estuve desaparecida de las redes, recuperándome físicamente pero el daño psicológico y el miedo con el que vivo es permanente”, escribió en Twitter.

Junto a su relato, adjunto varias fotos de lo que fueron las heridas que le ocasionó la copa de vidrio que le arrojó supuestamente Rene Olmedo, cuando ambos se encontraban en una fiesta en la discoteca Morgan.

Conforme mencionó, hasta la fecha, Olmedo no mostró arrepentimiento del daño que le causó. “Hoy hace 2 meses y 19 días de la cobarde agresión que sufrí por parte de René Olmedo, quien hasta ahora no se ha arrepentido de lo que hizo ni tampoco tiene ninguna intención de reparar el gran daño que me causó, donde me ocasionó el corte de una arteria poniendo en riesgo mi vida (sic)”, señaló.

También indicó que el corte que sufrió en la cabeza le dejó varias secuelas entre ellas hipersensibilidad, falta de sensibilidad en ciertas zonas de la cara y molestias en todo momento. Igualmente, remarcó que la cicatriz que le quedó es permanente.

Así mismo, reclamó que Olmedo pretenda su libertad y que pueda quedar impune a pesar de haberla agredido.

“Hoy mi agresor RENE OLMEDO quiere estar LIBRE por la calles, quien nos asegura que no cometa otro hecho similar o peor en donde pueda poner riesgo la vida de otras personas?! así como puso en riesgo la MÍA, si lo que me hizo fue intencional”, acotó.

Señaló además, manifestó su temor a que la actitud del joven no cambie, vuelva a agredir a otros, con consecuencias fatales.

“Pido la ayuda de todos nuevamente para que se termine de hacer justicia y este individuo se haga cargo de todo el daño que me ocasionó y la sociedad esté resguardada de esta persona con conductas psicópatas que podría seguir ocasionado daños peores a los demás si es que queda en libertad!”, remarcó.

El caso ocurrido en Morgan

El pasado 6 de marzo, Nara Ledesma denunció en sus redes sociales que fue víctima de una agresión cuando estaba en la discoteca Morgan. Según relató en Twitter, un joven de nombre Rene Olmedo, le lanzó una copa de vidrio a la cabeza, la que se rompió y le ocasionó un corte en la frente.

El Ministerio Público tomó intervención y procesó Olmedo a quien en principio impusieron prisión preventiva pero luego, tras un resolución del juzgado, fue beneficiado con arresto domiciliario. El joven está imputado por lesión grave.

