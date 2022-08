Caso Ivesur: postergan juicio a Enrique García porque expediente está en la Corte

Para este lunes a las 10:00 estaba previsto el inicio del juicio oral a José Enrique García, ex contralor general de la República y ex asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, en el proceso que afronta por presunta producción y uso de documentos no auténticos en el caso Ivesur.

Sin embargo, a la hora fijada para el inicio del juzgamiento solo se presentó la jueza Cándida Fleitas, presidenta del Tribunal de Sentencia que debe juzgar la causa, y comunicó a las partes que hasta ahora no se pudo integrar el colegiado debido a la cadena de inhibiciones de sus colegas que fueron sorteados para el efecto.

Además, la magistrada comunicó que el pasado 29 de julio la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitó el expediente principal de la causa, a fin de estudiar el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa de Rodolfo Duarte López, condenado en la presente causa a 2 años y 3 meses de cárcel por el delito de uso de documentos no auténticos.

En consecuencia, Fleitas pidió al fiscal Leonardi Guerrero que solicite a la Sala Penal, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, que remita los autos principales, o en su defecto, las compulsas del expediente al Tribunal de Sentencia.

“Una vez que tenga el expediente voy a pedir que se designe a los miembros del colegiado y luego fijaremos la fecha para iniciar el juicio oral”, explicó la jueza Cándida Fleitas ante la situación suscitada.

Acusación fiscal en el caso Ivesur

Según la acusación del Ministerio Público, el 6 de octubre de 2016, el entonces asesor jurídico del municipio de Asunción, el abogado José Enrique García, se habría valido de un escrito falsificado para hacer creer que presentó en tiempo y forma la apelación contra el fallo de la demanda arbitral por el que se ordenó a la Comuna capitalina a pagar a la compañía Ivesur SA un total de G. 18.975.014.366.

La empresa Ivesur fue representada por los abogados Juan Ernesto Villamayor, exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República y exministro del Interior del actual gobierno, y Sergio Coscia, exprocurador general de la República.

Ivesur ganó a la Comuna una demanda de indemnización por daños, por no exigir la Inspección Técnica Vehicular (ITV) a los rodados que entraban a la capital.

La empresa ITV SA (Ivesur) renunció dos años después a cobrar la deuda de US$ 3,5 millones, que ganó a la Municipalidad de Asunción, a cambio de firmar un contrato por 10 años para seguir explotando la inspección técnica vehicular en la capital.