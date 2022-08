Covid: vacunación con Moderna se reactivará el jueves, anunció Salud Pública

Paraguay recibió esta mañana las primeras 500.000 vacunas de Moderna de un contrato firmado por el Gobierno nacional con el laboratorio fabricante para la provisión de 2.000.000 de biológicos de esta plataforma.

El cargamento de dosis, que arribó al Aeropuerto Silvio Pettirossi, ya está siendo distribuido a los vacunatorios para reactivar la aplicación de esta plataforma a partir de este jueves, 1 de septiembre, anunciaron desde el Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

El biológico -según se anunció- estará destinado a la vacunación de los niños, adolescentes y embarazadas, primordialmente. No obstante, también los adultos en general que prefieran la plataforma, podrán acceder al biológico.

“La administración de estas vacunas tiene por objetivo inmunizar a niños y niñas, a partir de los 5 años en adelante. Así también, brindar la misma oportunidad a todas las personas que todavía no recibieron sus dosis correspondientes de la serie primaria (primera y segunda dosis), o estar al día con los refuerzos”, comunicaron desde la cartera sanitaria.

Vacuna efectiva y segura

La efectividad de Moderna contra el covid-19 es mayor al 95%, aseguran desde la cartera sanitaria. Los resultados de los biológicos de esta plataforma incluso son favorables contra las variantes de preocupación, indican.

“Esta vacuna no contiene virus, por lo tanto, no puede provocar la enfermedad. Fue desarrollada con la tecnología de Ácido Ribonucleico mensajero (ARNm), lo cual permite codificar ciertas proteínas del virus que estimulan al sistema inmune generando protección. Posee la aprobación completa de la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos, así como la autorización de la Comisión Europea (EMA)”, aseguraron desde el Ministerio de Salud.

¿Quiénes pueden aplicarse la dosis de Moderna?

De 5 a 11 años: primera y segunda dosis.

De 12 a 17 años: primera, segunda y una dosis de refuerzo.

De 18 años en adelante: primera y segunda dosis, más dos dosis de refuerzo.

La lista de vacunatorios habilitados por Salud Pública se puede encontrar en www.vacunate.gov.py