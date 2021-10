Moderna es la vacuna anticovid más cara que compró el país

Paraguay pagó US$ 15 por cada dosis de la vacuna desarrollada en la India (Covaxin), según había dicho en su momento el doctor Julio Borba, ministro de Salud. Es el único dato que hasta ahora han proporcionado al respecto desde el Gobierno.

Según el portal argentino “Chequeado”, el Gobierno de su país pagó US$ 20 por cada dosis de la vacuna Sinopharm, producida en China, y US$ 9,95 dólares por cada Sputnik V.

Asimismo, el Gobierno de Colombia dio a conocer por error los montos que pagó por las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. Pagó US$ 12 por cada dosis de la vacuna Pfizer y US$ 6 por cada dosis de AstraZeneca.

En cuanto a los precios que se dieron a conocer en Europa, la Pfizer tenía un costo de US$ 18.39, hasta que en agosto subió a US$ 23.14, había informado el diario británico Financial Times. El medio de comunicación agrega que en ese mismo mes, la vacuna Moderna también sufrió un incremento. De US$ 22.50 pasó a US$ 25.50.

¿Cuánto paga Paraguay?

Según los datos proveídos al Congreso Nacional por el Ministerio de Salud a setiembre de este año, el contrato cerrado en octubre del año pasado con el Mecanismo Covax es de US$ 45.151.890, de los cuales hasta setiembre se pagaron US$ 8.178.848. El mecanismo proveyó hasta ahora AstraZeneca, aunque según el ministro Borba, este mes proveería Pfizer.

El contrato con Human Vaccine LLC en febrero, para la provisión de de Sputnik V, es por un total de US$ 9.950.000, y lo abonado es de US$ 4.975.000. En el caso de Covaxin, el acuerdo fue por US$ 30.000.000 y lo entregado hasta setiembre fue de US$ 6.000.000.

Asimismo, para Sinopharm se cerró contrato por un total de US$ 30.000.000 y se abonaron US$ 7.500.000. En el caso de Pfizer el total del contrato fue de US$ 12.004.200, de los que se abonaron US$ 6.750.900. Sin embargo, se agregó una enmienda para más vacunas por US$ 12.004.200, de los cuales ya se pagaron US$ 2.000.700.

Finalmente, con la Moderna se cerró el contrato con el monto más alto, que fue de US$ 52.500.000, de los cuales US$ 15.600.000 ya se abonaron, según el informe recibido por el Congreso.

En total, acorde al reporte de Salud Pública, hasta setiembre Paraguay pagó por vacunas contra el covid-19, US$ 52.655.448, debiendo pagar aún US$ 154 millones.

El Gobierno Nacional sigue cerrando contratos para la adquisición de más biológicos.

Intentamos obtener datos oficiales sobre el costo de cada dosis comprada, pero el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) alega que no puede informar montos debido al contrato de confidencialidad firmado con cada farmacéutica.