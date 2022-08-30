ACV: una de las primeras causas de discapacidad y mortalidad en Paraguay y el mundo

El accidente cerebrovascular (ACV) o Ictus, conocido también como derrame cerebral, es un cuadro neurológico agudo que puede ser de tipo isquémico o hemorrágico. En nuestro país cada vez más personas padecen de un ACV, por lo que es importante tener cuenta ciertas alertas.

El doctor Luis Díaz Escobar, especialista del Departamento de Neurología de Adultos del Hospital de Clínicas de la FCM-UNA (Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción), explica que el 85% de los casos registrados corresponden al ACV de tipo isquémico y el resto es de tipo hemorrágico.

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Según explica el experto, el ACV isquémico ocurre cuando un coágulo tranca una arteria del cerebro, evitando que la sangre llegue a parte del tejido cerebral, ocasionado daños considerables. En tanto que el ACV hemorrágico es cuando un vaso sanguíneo se rompe en el cerebro, originando un sangrado.

“Es una enfermedad sumamente frecuente en nuestro país. Viene siendo la primera causa de discapacidad y la segunda causa de demencia en el mundo, ocupa además uno de los primeros lugares de mortalidad”, según el médico.

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Síntomas neurológicos frecuentes:

La aparición brusca de parálisis o debilidad de la mitad del cuerpo.

Alteración del lenguaje ya sea para hablar o entender.

La alteración en la visión y el desvío de la boca.

Dolor de cabeza intenso acompañado de náuseas y vómitos , algunas veces acompañado de convulsiones .

Algún trastorno sensitivo como hormigueo en un lado del cuerpo.

Tratamiento debe ser inmediato

El doctor Díaz comentó que el paciente que sufre un ACV, ya sea isquémico o hemorrágico, tiene tratamiento si se actúa con inmediatez.

“Si el paciente recibe una pronta atención, más posibilidades tendrá de conseguir una buena evolución”, aseguró.

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Según explicó el experto, en el caso de tratarse de un ACV isquémico, el paciente tiene una ventana terapéutica de 4 a 5 horas desde el inicio de los síntomas para recibir la terapia que intente romper el coágulo que tranca la arteria, denominada fibrinolisis endovenosa.

En el caso de ser un ACV hemorrágico, el médico dijo que mientras más rápido se puedan controlar los factores desencadenantes del sangrado, mejor evolución probable tendrá el paciente.

Factores de riesgo de padecer un ACV

El especialista comentó que existen muchos factores los que conllevan a sufrir un ACV. Entre los más frecuentes mencionó por ejemplo la hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, colesterol alto en la sangre, obesidad y abuso del alcohol.

El doctor Díaz indicó también que generalmente depende del riesgo vascular, la edad, el sexo y la predisposición familiar.

Según dijo el experto, los más propensos a sufrir un ACV son las personas adultas mayores. No obstante, señaló que últimamente también se observa los factores de riesgo en personas jóvenes.