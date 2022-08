Ratifican condena contra el exarquero José Luis Chilavert

El Tribunal, conformado por Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Emiliano Fernández, resolvió rechazar la apelación presentada por José Luis Chilavert y confirmó la sentencia de un año de cárcel con suspensión para el exarquero y excapitán de la selección de fútbol de Paraguay.

Lea más: Condenan a Chilavert a un año de prisión por difamar a titular de la Conmebol

“Confirmar la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal Unipersonal de Sentencia presidido por el Juez Manuel Aguirre Rodas por los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución”, indica el documento con fecha del 29 del corriente.

“...cabe señalar que el procesado solo fue condenado por el hecho punible de Difamación, no así por el hecho punible de Calumnia cuyo presupuesto sí es realizar manifestaciones ‘en contra de la verdad y a sabiendas’, no siendo la falta de veracidad presupuesto del tipo penal por el que fue condenado el procesado por lo que analizar en esta instancia la veracidad o no de las afirmaciones, además de no ser competentes para ello, resulta totalmente irrelevante en esta instancia”, aclara.

Lea más: Defensa de Chilavert apela sentencia por difamación y pide su nulidad

Condena por difamar a Alejandro Domínguez

Hace tres meses, el juez Manuel Aguirre sentenció al exportero y también precandidato presidencial José Luis Chilavert a un año de prisión, con suspensión de la ejecución de la condena, por difamar al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien había pedido una pena de dos años de prisión para el demandado y G. 100 millones (US$ 14.600).