Asunción: concejales aprueban reprogramación para gratificar a funcionarios

La aprobación en la sesión de la Junta Municipal fue realizada por recomendación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a partir del mensaje 1.227/2022 de la Intendencia Municipal, a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR). En el mensaje se detalla el pedido de reprogramación presupuestaria para la Junta Municipal de Asunción, por la suma de G. 2.400 millones.

Según los documentos, la solicitud proviene de la Dirección General de Administración y Finanzas de la propia Junta Municipal. Sin oposición, los concejales aprobaron la recomendación de la Comisión de Hacienda en la sesión ordinaria de hoy.

Lea más: Muncipalidad de Asunción: aprueban aumento salarial para 1.020 funcionarios

Consultado al respecto, el concejal Félix Ayala (PLRA) comentó que la reprogramación consiste en redireccionar rubros existentes de una línea presupuestaria a otra. “Sería para llegar a fin de año con las gratificaciones y beneficios sociales, como insalubridad, gratificación por títulos, nocturnidad...”, comentó.

Lea más: Municipalidad de Asunción recibió G. 15.000 millones de morosos

Ayala aseguró que se trata de fondos que ya pertenecen al rubro 100 de servicios personales. Lo que se hará será un cambio entre los sub rubros. “De un sub rubro pasaron a otro sub rubro. No hubo ni un guaraní de ampliación. No hubo aumento”, aclaró.

La semana pasada, la Junta Municipal de Asunción había aprobado una ampliación presupuestaria de G. 4.545.115.220 para aumentar salarios a 416 jornaleros y 604 contratados. El incremento empezó a regir este setiembre, pero además se pagarán los montos retroactivos desde julio.

Beneficios a funcionarios en pleno año electoral

Si bien los argumentos son otros, la reprogramación presupuestaria por G. 2.400 millones para gratificaciones a funcionarios de la Junta Municipal, así como el reajuste salarial a 1.020 empleados de la Municipalidad de Asunción a partir de un préstamo, se dan en pleno periodo de campaña política.

Tanto la mayoría de los concejales como el intendente colorado, Óscar “Nenecho” Rodríguez, están involucrados en actividades proselitistas con miras a las elecciones generales previstas para el 2023. Por ejemplo, la esposa del jefe comunal, Lizarella Valiente, se postula al Senado por la ANR.

Compensación de deudas con la ESSAP volvió a comisión

Por otra parte, el dictamen que se refería a la deuda de la Municipalidad de Asunción con la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) fue devuelto a comisión para estudio. El argumento dado por concejal Enrique Berni (ANR), presidente de la comisión de Hacienda, fue que el propio directorio de la Essap aún no aprobó el monto.

Se trataba de un pedido, realizado a través del Memorándum 108/2022, de ampliación presupuestaria de ingresos y gastos por la suma de G. 22.197.591.400 solicitado por la Dirección de Hacienda para compensar la deuda con Essap.

Lea más: Municipalidad de Asunción: concejales aprueban G. 250.000 millones para salarios