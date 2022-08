Municipalidad de Asunción: concejales aprueban préstamo de G. 250.000 millones para salarios

La Junta Municipal de Asunción trató hoy el pedido del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) de realizar un nuevo préstamo, por G. 250.000 millones. ABC pudo constatar en la documentación oficial que el monto no solo es para salarios, sino también para aumentar las remuneraciones.

El concejal Álvaro Grau (PPQ) se opuso a la inclusión del tratamiento del dictamen de la Comisión de Hacienda al respecto en la sesión y aseveró que el reglamento de la Junta Municipal no permite que cuestiones presupuestarias sean tratadas sobre tablas. Esto fue ignorado por el presidente de la corporación, Luis “Fer” Bernal (ANR).

Grau dijo que requirieron una semana para estudiar el pedido, pero que la Intendencia aseguró que no se podrían pagar salarios si no se aprueba el préstamo. ”Estamos llevando a una institución a la quiebra, o sea, ya estamos luego en la quiebra. Antes se hacía el préstamo en diciembre”, expresó.

La concejala Jazmín Galeano (PEN) pidió que la votación para la aprobación del préstamo sea nominal y Humberto Blasco (PLRA) solicitó la vuelta a comisión, pero no se consiguieron los votos.

La edil Rosanna Rolón (ANR) acusó a los concejales de haber cocinado el préstamo a la noche. “Mis colegas perdieron la vergüenza. Por lo menos que alguien tenga la decencia de explicar”, dijo.

Posteriormente, realizaron un largo debate sobre la falta de recaudación en la Comuna y formas en las que se podría conseguir dinero. Allí recordaron el fallido proyecto de TX Panamá, empresa que prometía mejorar la recaudación, pero no lo logró y finalmente el contrato fue rescindido, derivando en una millonaria demanda.

El concejal César Escobar (ANR) pidió que se profundice el estudio del préstamo requerido, por lo que pidió la reconsideración de la vuelta a comisión, pero no logró los dos tercios necesarios.

A su vez, el concejal Enrique Berni (ANR) aseguró que sí se tomaron el tiempo para estudiar el pedido. “Que las municipalidades tengan deudas es común (…) Acá no estamos hablando de una ilegalidad”, expresó. Posteriormente, enfatizó que la Comuna se puede endeudar hasta en un 30% de los ingresos tributarios y que el monto de G. 250.000 millones está dentro del marco. Agregó que no se debe olvidar que la pandemia impactó a todos, no solo a Paraguay.

Finalmente, se llevó a votación el tema y, con 17 votos a favor y cinco en contra, quedó aprobado el préstamo.

Dos bancos otorgarán los préstamos

Fueron seleccionadas dos ofertas de las cuatro enviadas para conceder el préstamo por parte de los bancos de plaza. La primera es del Banco Continental Saeca, que ofrece G. 125.000 millones con un periodo de gracia desde la fecha de desembolso hasta el 01/02/2023 (vencimiento de la 1ª cuota), luego cuotas mensuales de capital e intereses hasta cumplir 12 meses en total. La tasa es de 10,45%, a 12 meses, a sola firma.

La segunda oferta es del Banco GNB Paraguay SA, por G. 125.000 millones, con un periodo de gracia desde la fecha de desembolso hasta el 01/02/2023. Se detallan cuotas mensuales de capital más interés sobre saldos. La tasa de interés es del 10,45%, a 12 meses, a sola firma.