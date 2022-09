Cuatro propuestas presentaron para consultoría en Acaray

Después pedirá la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y luego la ANDE avisará a cada oferente sobre el resultado. “Estimo que esto sería durante la primera quincena de este mes”, señaló el Ing. Alberto Patricio Álvarez González, jefe de la Unidad de Administración del Programa de Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray.

Detalló que, una vez comunicado a cada oferente sobre el resultado, se establece un plazo de 10 días, para la apertura de la oferta económica.

Las cuatro propuestas recibidas por la ANDE fueron del 1) Consorcio Afry y Asociados (Afry Switzerland LTD, de Suiza, y Latino Consult S.A., de Argentina. 2) Consorcio Fichtner (GMBH & CO, de Alemania y Cointec S.A. de Argentina). 3) Consorcio Stantec Argentina S.A (Stantec Consulting Services, INC, de USA - IATASA de Argentina - Compañía de Ingenieros Asociados S.A. de Paraguay).

Y 4) Consorcio Binacional Acaray, conformado por: Concremat Engenharia e Tecnología S.A., de Brasil - Nova Engevix (Engenharia Proyectos S.A., de Brasil - Ingenieros Consultores de Estudios y Proyectos S.A., de Paraguay.