Mercado 4: permisionarios insisten en destitución del director Juan Villalba

Permisionarios del Mercado 4 se manifestaron nuevamente exigiendo cuatro puntos específicos, entre los que se destaca la destitución de Juan Villalba, actual director. Leonardo Ojeda, presidente de la Asociación Mercado Guasu, exigió al administrador que deje los “aprietes” y permita que los comerciantes trabajen tranquilos.

Además del pedido de salida del director, los permisionarios reclaman la realización de una audiencia pública en el Mercado 4, la exoneración de deudas y cánones generados durante la pandemia y la autorización gratuita de mejoras y reparaciones de casillas o puestos.

Ojeda comentó que están en conversación con todos los permisionarios para ver la posibilidad de abrir una cuenta judicial y dejar de pagar el canon diario, ante la supuesta cantidad de atropellos de Villalba.

Juan Villalba dice que manifestaciones son politizadas

El director del Mercado 4 respondió a las manifestaciones en su contra, alegando que son “politizadas”. Según Villalba, esto queda demostrado porque Ojeda llamó a actores políticos de la otra facción del Partido Colorado, al que todos pertenecen. Añadió que las protestas iniciaron porque desde su administración empezaron a “apretar con todo” para formalizar el centro comercial.

“Protestan porque se cobra el canon pero somos demasiado flexibles con planes de pago. El trabajo que hace la Ande, con las conexiones clandestinas, es una necesidad imperiosa por motivo de seguridad. Yo no veo el motivo en el que se esté vulnerando algún derecho social”, refirió Villalba.

El administrados del populoso centro comercial dijo que no va a ceder ante presiones infundadas y explicó la inaplicabilidad del pedido de los manifestantes.

Exigencias de permisionarios no pueden ser cumplidas, dicen

Juan Villalba explicó que una audiencia pública no está prevista en la ley ni en ninguna norma, por lo que no se puede llevar a cabo y refirió: “la mesa de diálogo está abierta”. Respecto a la exoneración de deudas, recordó que se había emitido una ordenanza por la que no se cobraron cánones en las fases cero y uno de la pandemia.

“Se volvió a cobrar cuando empezó a reactivarse la actividad (...) Yo no tengo la autoridad para exonerar canon”, enfatizó.

Sobre la autorización de mejoras, Villalba comentó que estas son gratuitas, siempre y cuando los permisionarios estén al día o tengan un plan vigente de financiación.

Respecto a la denuncia del cobro de G. 5 millones para reparación del techo de la casilla de un comerciante ubicado en el Paseo de los Yuyos, adujo que es totalmente falso. “Es el que más canon estaba adeudando. Que pague su deuda o se acoja a un plan de pago”, expresó.

Villalba finalizó su defensa aseverando que durante su administración se elevaron las recaudaciones hasta en un 40% al mes, además de ser posible el despeje de calles y liberación de entradas, medidas que molestan a ciertos grupos.