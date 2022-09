Víctimas de violencia: ¿Cómo ayudar a alguien que niega su condición?

En nuestro país se registran unas tres víctimas de feminicidio por mes, lo que hasta agosto sumaban 30 en lo que va del año, según los registros del Observatorio Nacional del Ministerio Público.

Muchas veces, familiares, amigos, vecinos o compañeros de trabajo son testigos de personas que se encuentran en condición de víctimas por violencia, ya sean estas de maltrato físico o sicológico, por lo general por parte de la pareja.

La psicóloga Cecilia Garcete, explica que una persona que se encuentra en situación de víctima o pasa por una situación de conflicto es comparada con alguien en cautiverio, con un secuestrado, por ejemplo, porque pierden la noción del tiempo y la coherencia.

El victimario toca el fondo de la vida de la víctima, en lo más profundo, hasta su esencia como persona, explica la profesional.

“Tenemos la obligación de decirle: salvate”

La sicóloga recomienda llamar a las cosas por su nombre, ser contundentes “tenemos que poner las cartas sobre la mesa. No podemos jugar a ser ángeles de la guarda porque hay una vida en peligro”

En primer lugar es importante no postergar la ayuda que se le pueda brindar a la persona en situación de víctima, no dejar pasar el tiempo porque luego puede ser tarde.

Recuerda la profesional que las víctimas son personas que están a la deriva, que necesitan ser escuchadas, necesitan tiempo para procesar la situación en que se encuentran y aceptarla, pero lo más importante, no necesitan recibir reproches.

“Su parte emocional y cognitiva la tienen en una licuadora, no debemos juzgarla, ellos necesitan de nuestro amor”, graficó.

¿Cómo ser un salvavidas para la víctima?

Estamos obligados a decirles: salvate .

El proceso de “agarrar” el salvavidas puede ser largo .

Algunos necesitan sólo un salvavidas, otros necesitan cinco.

Paciencia : si el mensaje no llega con el rojo, probar con el azul.

Las víctimas necesitan insistencia .

Las víctimas necesitan ver , oler y sentir la ayuda .

La víctima va a captar el mensaje, pero con paciencia.

Situación de conflicto: Pasos previos para pedir ayuda

Aceptar la situación. Comprender lo que me está pasando. Pedir ayuda.

“No existe el amor del bueno”

Cecilia Garcete asegura que “no existe amor del bueno” porque quien te ama, no hace daño.

Se refiere a esto porque muchas víctimas y victimarios, incluso el entorno, puede buscar normalizar la situación diciendo que eso pasa en todas las parejas, que “es así nomas luego” y es ese el momento en que el ciclo de violencia comienza.

¿Cómo actúa el agresor?

Mantiene una doble fachada .

Es bueno en otros roles .

En la casa tiene poder .

Seduce .

Culpa a la mujer “ella sabe lo que me molesta”.

“El sistema patriarcal nos enseña a ser machistas. Si no tenes pareja o hijos no existís, la sociedad nos exige eso. Si te quedas sola ¿Quién te va a mantener y le va a ayudar a tu hijo?” sin embargo, debería enseñar a que una mujer puede salir adelante, ser feliz y no permitir ningún tipo de violencia, indica.

En Paraguay, la edad de las víctimas de feminicidio van de 16 a 57 años y de los victimarios de 19 a 65 años. Por lo general el victimario es la ex pareja o la pareja y la mayoría de las veces, el hecho se comente en la casa, según los datos del Observatorio.