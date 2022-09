Presión ciudadana frenó arrendamiento de una calle

Con la idea mejorar y ampliar el Club Deportivo Pilarense (CDP) los directivos habían presentado al municipio local, una solicitud para arrendar el terreno contiguo al predio. También solicitaron un informe al Consorcio CTC, empresa encargada de realizar la defensa costera de Pilar, a fin de conocer los detalles de la obra que en parte afecta el frente y el costado del club.

Luego de tener toda la información solicitaron arrendar el terreno pegado al club, pero no se percataron que el lugar es la continuación de la calle Doctor Mazzei que sirve de entrada y salida a la playa del arroyo Ñeembucú. Esto generó un malestar en la población.

Lea más: Denuncian que municipalidad de Pilar vendió parte de una emblemática plaza

Ante este hecho los dirigentes de Asociación Pilarense de Pesca Deportiva (APPD) habrían advertido a los concejales municipales que el terreno solicitado corresponde a la continuación de la calle Dr. Mazzei. La APPD es vecina del Club deportivo Pilarense y solo la calle Dr. Mazzei los divide.

El presidente de la Asociación Pilarense de Pesca Deportiva, Osvaldo Arrellaga, expresó su preocupación en cuanto al supuesto pedido de arrendamiento.

Indicó que quedaron sorprendidos cuando accedieron a los documentos de que se estaba “cocinando una barbaridad” de otorgar en arrendamiento al deportivo, la calle Dr. Mazzei, dijo.

Arrellaga consideró como “una barbarie” lo que se está queriendo concretar en contubernio con las autoridades del Club y algunas autoridades de la municipalidad de Pilar, señaló.

Indicó que la Asociación tiene documentaciones que menciona que el club APPD, al oeste 40 metros linda con la playa municipal calle Dr Mazzei; Al Norte 60 metros, con el arroyo Ñeembucú; al Sur 60 metros con el muro 12 de octubre y al Este 40 metros con el arroyo Ñeembucú.

Bien público municipal

El concejal municipal Diosnel Aguilera (PLRA) explicó que la junta municipal recibió el pedido del Club Deportivo Pilarense donde solicita el usufructo de la continuación de una calle para realizar una ampliación y un hermoseamiento en el lugar.

“Nosotros accedimos al bosquejo de lo que ellos pretendían hacer allí, realmente un proyecto atractivo e interesante con la construcción de cancha de paddle, quinchos, y piscinas. Una serie de comodidades que van a estar destinadas a los socios” refirió el edil.

Agregó que cuando revisaron los documentos se encontraron con un problema. “El expediente vino del Ejecutivo y se derivó a la comisión de legislación y la comisión dictaminó a favor del proyecto, pero el día en que iba ser tratado este expediente fue retirado de nuevo debido a las inquietudes ciudadanas”, detalló.

Problema Legal

“Tenemos dos problemas de orden legal, no podemos conceder en arrendamiento ni en usufructo una calle y en segundo lugar tenemos una ordenanza en la Junta Municipal donde habíamos determinado que; mientras no se concluya las obras de la defensa costera a 550 metros no se iba a conceder ningún arrendamiento”, explicó el concejal Aguilera.

Retiro del proyecto

Señaló además que gracias a las inquietudes y a la presión ciudadana fue retirado el proyecto. ”Nosotros recibimos muchas inquietudes de las personas en la junta, también recibimos una nota por parte del club vecino APPD sobre el tema donde manifestaron su malestar y disconformidad ante la eventual concesión de ese espacio en donde ellos alegan que les dejaría sin salida si se trataba el proyecto.

Hubiéramos generado un conflicto entre estas dos instituciones” manifestó Aguilera.