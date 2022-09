Víctimas de González Daher deben cobrar reparación de daños “sí o sí”

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el abogado Federico Campos López Moreira, uno de los denunciantes en el proceso por usura y lavado de dinero por el cual el ex dirigente deportivo luqueño Ramón González Daher fue condenado a 15 años de prisión, habló del proceso que las víctimas del sistema extorsivo deben seguir para acceder a resarcimientos económicos.

El Poder Judicial y la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) dieron inicio al proceso de comiso de bienes y activos de González Daher y su hijo Fernando González Karjallo –condenado a cinco años de cárcel por lavado de dinero-, por un valor total de US$ 47 millones.

Por decisión del Tribunal de Sentencia que emitió la condena, ese dinero, explicó López Moreira, debe ser utilizado para la reparación de daños a las víctimas de las 155 causas de usura por las que fue condenado González Daher.

Las 155 víctimas deben plantear acciones de manera independiente, ya sea ante el fuero penal o civil, para solicitar el pago en concepto de reparación del daño que sufrieron.

López Moreira comentó que él y otras de las víctimas están elaborando un listado para acordar el monto que debería cobrar cada uno, según los daños sufridos.

Opinó además que, si bien los US$ 47 millones están previstos para las 155 personas que accionaron contra González Daher, otras personas victimizadas por el sistema de usura del ex dirigente luqueño que no presentaron acciones también tienen derecho a reparaciones, aunque deben probar el daño sufrido.

