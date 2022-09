Periodista denuncia amenaza de muerte por parte de un comisario retirado de Paraguarí

El comisario retirado Ramírez se comunicó con los conductores del programa “Marcando la mañana” de la radio Santo Tomás de este municipio y dijo que quiere hablar antes que le impida el director de este medio de comunicación comunitaria.

En eso, uno de los conductores -Ferreira- consulta al comisario retirado si Leopoldo es su contrario, a lo que respondió: “a él yo solo le digo las cosas sobre el punto, allá en Tacuary, (refiriéndose al acto político realizado por Fuerza Republicana por los 135 años del Partido Colorado) no me saludó, por poco me empujó el pecho”, expresó.

Siguió diciendo: “yo le dijo nomás a Leopoldo lo doble cara que es él ¿Por qué se le mató al periodista de Pedro Juan Caballero -en relación al asesinato del periodista de la Radio Amambay, Humberto Coronel- doble cara el problema”, insistió.

El comisario retirado siguió diciendo: “Yo le digo nomás que debe tener coherencia. Yo no tengo nada en contra de nadie. Yo quiero estar en la silla alta y a Leopoldo no le gusta. ¿Por qué no tengo problema con otros?”... “Falta que se adapte porque actúa con doble punta”, refirió.

Lea más: Vehículo usado durante asalto en Paraguarí fue robado a un policía

El director de la radio Barrientos dijo que él opinó en uno de los programas sobre la situación del exuniformado policial Ramírez, de quien dijo que, cuando era jefe de la comisaría Primera de Ñuatî de este municipio, se pasaba recaudando con guardia privada. Que siendo colorado, se fue al Encuentro Nacional y luego volvió a la ANR y ahora quiso entrar como concejal departamental y no se le permitió en el grupo de Honor Colorado.

Dijo que quiere tomar el espacio pagado por Fuerza Republicana para despotricar contra otros movimientos y eso le disgustó y sale a “amenazarme, de que puedo correr igual suerte que el periodista asesinado de Pedro Juan Caballero y cualquier cosa que pueda pasarme le responsabilizo a Blas Ramírez”.

Comisario retirado pidió disculpas

El comisario Ppal. Ramírez dijo que él ya pidió disculpas. Agregó que no hay palabras mal dichas sino mal interpretadas, y que en su ánimo no está amedrentar ni amenazar a nadie.

“Dijo que, si de parte de Barrientos ahora le prohibió a que vaya a compartir un espacio político, que tienen pagado los de Fuerza Republicana, porque ahí voy y leo todas las denuncias publicadas contra el gobernador Juan Carlos Baruja, publicadas en el diario Abc Color y otros medios y ahora me censura”.

“Nosotros somos amigos, seguro amaneció mal nomás”, expresó el comisario retirado. “Si realmente entendió como una amenaza hacia su persona lo expresado, ya le pedí disculpas públicas en su radio y espero entienda que no fue amenaza contra su persona”.