En 10 días, DNCP determinará si existen irregularidades en contratos de pareja de Bachi

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenó ayer la apertura de una investigación sobre licitaciones del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) para el alquiler de un local que pertenece a la pareja del diputado “Bachi” Núñez, Nidia Lorena Cabrera Zaracho.

El titular de la DNCP, Pablo Seitz, indicó que se abrió la investigación debido a que la mujer estaría recibiendo tres pagos de alquiler por un mismo inmueble, pero “inicialmente no se distinguían contratos separados”.

Lea más: Contrataciones abre una investigación sobre contratos para pareja de Bachi

Explicó que no se descarta la posibilidad de que se trate de un complejo de oficinas, que se alquila generalmente por secciones y que no es irregular. No obstante, solo se sabrá si existen o no irregularidades cuando culmine el proceso de verificación preliminar, en aproximadamente 10 días.

“Es importante verificar que existan claramente tres secciones del inmueble, individualizables en procesos de contrataciones distintas, lo cual es perfectamente válido desde el punto de vista jurídico”, puntualizó Seitz.

En ese sentido, indicó que el proceso de verificación de las actuaciones, que ya iniciaron de oficio, es “fundamental para tener la certeza de que sea esa la situación y no otra que podría ser irregular”, consideró en contacto con ABC Cardinal.

Lea más: Alquiler de pareja de Bachi, entre los mejores pagados por Defensa Pública

La investigación de la DNCP, precisamente, se abre a partir de las publicaciones realizadas por ABC en las cuales se mostraba la firma de los tres contratos sobre la misma finca, según la Resolución DNCP Nº 3.126/22 del 12 de setiembre último.

Según la documentación publicada en el portal web de Contrataciones, la pareja sentimental del diputado y aspirante al Senado por el cartismo aparece como la adjudicada por el MDP con tres contratos por una finca de Presidente Hayes. Recibe pagos por G. 8 millones, G. 8.500.000 y G. 5.500.000, totalizando G. 22 millones mensuales.