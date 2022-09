Así es la handbike hecha en Paraguay, para personas discapacitadas

En una foto reciente de internet se ve a un joven con discapacidad motriz recibir una handbike o tricicleta hecha en Paraguay. Los responsables de esta creación fueron los alumnos de la Universidad Paraguayo Alemana (UPA), y la fabricación se remonta al 2015.

Este proyecto fue parte de un módulo denominado Taller de consultoría que cursan los estudiantes de primer año de Ingeniería en la citada universidad; el objetivo es que ellos conozcan algunas herramientas del método de ingeniería a través de la generación de un proyecto con impacto social.

Con el apoyo de la Unión Industrial (UIP), organizaciones de la sociedad civil y profesores de la universidad, se invitó a alumnos a resolver problemas sociales. Así, el Ing. Eduardo de Felippo –en ese entonces presidente de la UIP- convocó a la activista Renata Olmedo para coordinar y llevar adelante algún proyecto social con los alumnos.

En esa línea, Renata comentó cómo el deporte es un medio para incluir a personas con discapacidad en la sociedad, y una herramienta que promueve sus derechos a la salud y recreación.

Entonces propuso diseñar y realizar las primeras handbikes paraguayas, con el objetivo de que la producción nacional permitiese que éstas fueran de bajo costo, fácil adquisición y replicables para cualquier persona que desee tenerla.

Entusiasmados los jóvenes estudiantes, con la colaboración de la empresa Chacomer, pusieron mente y manos a la obra para crear el primer prototipo de handbike nacional hecho con partes de bicicletas recicladas. En el FabLab (taller de fabricación digital) los chicos hicieron varios modelos hasta que, a través de un proceso de depuración, lograron un prototipo final.

Una vez que consiguieron su modelo, establecieron un cronograma y presupuesto, para luego crear y llevar al taller el diseño, hacerlo en 3 D, conseguir las partes de la tricicleta y proceder a soldar. Todo esto llevó un tiempo de 4 meses aproximadamente.

Lea más: En bici: médicos pedalearán para visitar a pacientes en sus casas

Un estreno de lujo

El proyecto tuvo tanto éxito que los jóvenes creadores junto con su handbike fueron invitados por la entonces Ministra de Turismo Marcela Bacigalupo a participar –en nuestro país- de la carrera más importante del ciclismo internacional: Le tour de France, etapa Paraguay (2015)

Se les propuso inaugurar la categoría “ciclismo adaptado” para que las personas con discapacidad puedan participar de la carrera.

Lea más: Presentaron las “Handcycle” de la Etapa Paraguay

Adaptable a quien lo necesite

Al inicio, el desafío propuesto por los alumnos fue hacer una handbike que promoviera la inclusión de personas con discapacidad a través del deporte, entonces los alumnos investigaron sobre diseños de handbikes de otros países, para qué tipo de deportes eran utilizados estos modelos de ‘manocicletas’ y cómo podrían ser adaptados a la realidad nacional.

Pero, asesorados los alumnos, el ingeniero Felippo y los profesores decidieron darle un doble sentido o doble uso a su invención, y que sirviera no solo para promover el deporte inclusivo o adaptado y/o la recreación de personas con discapacidad, sino que también les permitiera el traslado, la movilidad e independencia a cualquier persona que lo necesitara (personas mayores, por ejemplo, o de cualquier edad y condición que se sientan más seguros en estas bicis).

“Entonces, el primer uso de las handbikes fue deportivo y luego se pusieron a disposición de cualquier ciudadano”, subraya el decano de la facultad de Ingeniería-UPA, Prof. Dr. Joel Prieto.

Fue así que las handbikes se fueron donando con el transcurso del tiempo, el primer pedido de donación fue para Alexis Cabello, un bombero voluntario de Carapeguá. Así mismo, y luego de varios años, la última réplica fue donada a Juan Carlos Navarro, oriundo del Dpto. de San Pedro.

- Toda creación lleva su tiempo para hacerse conocer

-Se fabricó un primer prototipo en el 2015, y luego dos más para Le tour de France. Ambos quedaron en la guarda del FabLab de la UPA y sirvieron de ejemplo del poder creativo que se impulsa desde esta área.

-¿Como universidad seguirán impulsando este tipo de proyectos?

-En el FabLab impulsamos proyectos e invenciones de todo tipo. Desde la universidad buscamos resolver problemáticas sociales, cada año enfocamos una. Hasta la fecha se han realizado proyectos como la etiquetadora, la desgranadora de maíz, el termoformador y otros. Muchos tienen que ver con la producción agrícola, para facilitar el riego, la plantación de semillas, etc.

¿Trabajan con empresas?

-Para aclarar, los proyectos desarrollados en este módulo tienen un fin educativo. Sí, se trabaja muchas veces con productores o empresas de manera a facilitar soluciones a los problemas que presenten, siempre según datos estudiados.

¿Consideran el reciclaje como un aprendizaje formal fundamental a futuro?

-Nos encantaría que más personas conozcan los trabajos que realizamos en FabLab de la UPA, por lo que agradecemos la difusión de este proyecto que consideramos tuvo alto impacto, no solo porque se logró a través del reciclado para la construcción del primer prototipo, sino por lo trascendental que terminó siendo para la vida de las personas que fueron beneficiadas con la donación de las 2 handbikes.

A futuro esperamos que, también en otras universidades, haya cada vez más proyectos que apuesten a la sostenibilidad y un impacto medioambiental y social positivo.

Lea más: Nativos del Chaco reciben bicicletas para acortar distancias

Un modelo para replicar a bajo costo

“Para quienes deseen o estén interesados en conocer más sobre el proyecto de la handbike, tenemos aún en poder del FabLab el primer prototipo realizado con el reciclado de partes de bicicletas usadas, la sistematización y guía constructiva que utilizaron los alumnos en su diseño y ejecución.

La idea de este proyecto es que otras personas o empresas se animen a replicarlo. Estaría bueno que se sepa, ya que mucha gente sabría reciclar materiales”, finaliza el profesor Prieto

Alexis: “Es un invento genial”+

Alexis Sebastián Cabello Ojeda (27) fue uno de los afortunados en recibir, por donación, una de las handbikes. Alexis nació con hidrocefalia, un problema a nivel cerebral que afecta también a la columna, “a mí me afectó de la cintura para abajo en cuanto a lo que es la movilidad”, cuenta.

Este joven trabaja en la Municipalidad de Carapeguá hace 10 años y es bombero voluntario hace 11. Hace 7 años un compañero bombero le comentó sobre las handbikes y le mencionó que tenía una amiga en la UIP (Renata Olmedo), “ella me hizo las gestiones y en corto tiempo conseguí una de las handbikes”

Desde aquel febrero de 2016, su vida personal, familiar y social cambió, el sueño que tenía de poder transportarse por él mismo se hizo realidad. “Para mí y para todo mi entorno fue algo muy novedoso, no había nada así en Paraguay. Con el tiempo me fui adaptando, hoy la uso para ir a mi trabajo y a mis actividades sociales”

Como toda herramienta, la handbike tuvo sus falencias, o más bien, fue ‘víctima’ del mal estado de los caminos y las calles. “Esto hizo que se rompiera varias veces el cuello de la bici. Después mandé modificar toda la estructura para que quede bien fuerte y ya no tuve más problemas”.

La imagen de Alexis y su handbike movilizándose se ha hecho conocida en Carapeguá, y tal como lo ansiaban desde la UPA, mucha gente, al verlo, ya ha copiado el modelo e incluso con modificaciones, “algunos ya la hicieron de 2 asientos”, comenta nuestro entrevistado.

Alexis disfruta no solo por haberse independizado para movilizarse adonde quiera, sino que a la vez hace bici-fisioterapia, “la fisioterapia es fundamental para las personas con discapacidad, con esta bici hago ejercicios que me mantienen en perfecto estado, no tengo nada atrofiado, me trabaja todo el cuerpo, es un invento genial que tuve el privilegio de recibir”, dice feliz y agradecido.

Cómo obtener el prototipo para construir una handbike

Info: Los interesados en ver el prototipo de la handbike y recibir orientación para construir una, pueden comunicarse al 0994-491671, de lunes a viernes de 8 a 17 hs.