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Nacionales
29 de septiembre de 2022 - 15:48

Becal: estudiantes tienen hasta el 7 de octubre para intercambio en Estados Unidos

Este artículo tiene 4 años de antigüedad
La postulación a las becas de intercambio estudiantil para Kansas, Estados Unidos, vence el 7 de octubre.
La postulación a las becas de intercambio estudiantil para Kansas, Estados Unidos, vence el 7 de octubre.gentileza

Estudiantes que deseen realizar un intercambio de grado en alguna universidad de Kansas, Estados Unidos, tiene la posibilidad de postularse a uno de los 16 puestos vacantes en el Programa de Becas Carlos A. López (Becal). Los interesados tienen tiempo hasta el 7 de octubre próximo para competir.

Por ABC Color
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El 7 de octubre vence el plazo de postulación para competir por una de las 16 plazas que tiene el Programa de Becas Carlos Antonio López (Becal) para realizar un intercambio estudiantil de grado en alguna universidad de Kansas, Estados Unidos.

Los que queden seleccionados cursarán un semestre en alguna de las siguientes instituciones: University of Kansas (KU), Kansas State University (KSU), Wichita State University (WSU), Washburn University (WU), Pittsburg State University (PSU), Emporia State University (ESU), Fort Hays State University.

Lea más: Becal: préstamo de US$ 30 millones permitirá sostener programa

Las universidades mencionadas forman parte del convenio que tiene Becal con el Comité Paraguay-Kansas y las oportunidades de estudio se dan bajo la “modalidad asistida”.

De acuerdo a un comunicado del programa de becas, la postulación se puede hacer a través del correo electrónico movilidad@cpk.org.py. Cada interesado será invitado a llenar un formulario y, una vez que quede preseleccionado, deberá registrarse en el Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) de Conacyt, en el enlace https://spi.conacyt.gov.py/user.

¿A qué especialidades están destinadas las becas de intercambio?

Según se expone en la página web de Becal, las becas de intercambio estudiantil internacional a nivel de grado están dirigidas para las áreas de Ciencias Naturales, incluyendo Ciencias Agrícolas, Ingeniería y Tecnología; Ciencias de la Salud, a excepción de Medicina y Odontología; Ciencias Sociales, que incluye Economía, Sociología, Antropología; Ciencias Políticas, Psicología, Hotelería y Turismo y otras; además de áreas de Educación, según la clasificación estipulada en el Manual de Frascati.

Respecto a la ponderación de excelencia académica, el estudiante deberá contar con un promedio mínimo de 3,0 en escala de 5. Entre otros requisitos, el interesado debe presentar su certificado de estudios, acompañado de una traducción al inglés por traductor matriculado.

El programa de Becas Carlos A. López tiene oportunidades de estudio para realizar un semestre en alguna universidad de Kansas, Estados Unidos.
El programa de Becas Carlos A. López tiene oportunidades de estudio para realizar un semestre en alguna universidad de Kansas, Estados Unidos.

“Las becas de movilidad de grado son complementarias como preparatorias para los posgrados en el exterior”, indica el comunicado.

DENDE destaca importancia de Becal para desarrollo del país

El presidente de la organización Desarrollo en Democracia (DENDE), Alberto Acosta Garbarino, comentó sobre la importancia de la sostenibilidad de Becal para que el país siga adelante en la era de la revolución del conocimiento.

“Es fundamental que el Paraguay, si quiere desarrollarse, acelere la formación de capital humano avanzado”, indicó Acosta Garbarino.

Lea más: Becas al exterior: Habrá cerca de 200 nuevas oportunidades para compatriotas

La coordinadora de Becal, Andrea Picaso, manifestó que, para lograr la sostenibilidad del programa de becas, es necesaria la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso Nacional que da luz verde a un préstamo de US$ 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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