Pareja del prófugo “Aguacate” seguirá en prisión

Gudelia Vargas Armoa, pareja del prófugo Marcio Sánchez, “Aguacate”, guarda reclusión en el correccional de mujeres “Casa del Buen Pastor” desde el 16 de junio pasado y de acuerdo con la resolución dictada hoy por el juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás, ahí continuará.

El magistrado rechazó la revisión de medidas solicitada por los abogados Nelson Alcides Mora y Ever Suárez, quienes alegaron que a cuatro meses del procesamiento de su defendida, la Fiscalía no ha reunido aún suficientes elementos de juicio que demuestre fehacientemente su participación en el ilícito investigado y piden que se tenga en cuenta la presunción de inocencia.

“(...) la investigación se inicia en base a informes de inteligencias y es por eso que se solicitaron y se realizaron más de una docena de allanamientos en la búsqueda de indicios que podría comprometer a la señora Gudelia Reitero han pasado casi cuatro meses de aquella caza de brujas y nada se aportado como elementos de convicción que sirvan como responsabilidad probatoria (...)”, señalaron los abogados.

“(...) entre la señora Gudelia y el señor Marcio Ariel Sánchez Giménez no existe más que una relación sentimental de que nacieron más de dos hijas, por cierto hoy en la incertidumbre de tenerla a la madre recluida. Esos documentos que pido sean agregados, hablan sobre las referencia familiar del entorno de Gudelia proviene de una familia de ganaderos se presenta el certificado expedido por SENACSA proviene de una familia de cultivadores de sojas y son conocidos y reconocidos habitantes de la compañía Aguara del distrito de Capitán Bado”, agregaron los defensores.

Fiscal se opuso a la concesión de medidas a pareja de “Aguacate”

El fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. se opuso a la concesión de medidas sustitutivas de prisión a la mujer y afirmó que no han variado las condiciones que impulsaron a que el Ministerio Público solicite la medida restrictiva de libertad contra Gudelia. Asimismo, el agente fiscal destacó que existen actos investigativos pendientes de realización.

“(...) en cuanto al patrimonio de la familia de la hoy imputada no desvirtúa la hipótesis inicial sostenida al momento de la imputación y que a criterio del ministerio público no configuran elementos nuevos de convicción que puedan variar la medida cautelar de prisión preventiva por lo que este representante fiscal solicita a V.S. el rechazo de la misma, por otro lado el Ministerio Público insta a la defensa si así lo considere pertinente que dicha prueba de descarga sean arrimadas a la Unidades a cargo de la investigación”, agregó Legal.

Finalmente, Delmás concluyó que la petición de la defensa es inviable, debido a que no han variado las circunstancias que motivaron la prisión preventiva y por lo tanto, siguen latentes tanto el peligro de fuga como el de obstrucción de la investigación.

Operativo Persea del Norte

Gudelia Vargas fue detenida durante el operativo Persea del Norte, desarrollado el 16 de junio pasado y que consistió en una serie de allanamientos realizados en el Amambay, para desbaratar una red delictiva supuestamente dedicada al sicariato y de la que Marcio Sánchez sería el líder.

La organización criminal supuestamente liderada por “Aguacate” está vinculada al cuádruple homicidio ocurrido el 9 de octubre del año pasado, en el que fue asesinada Hayleé Acevedo, hija del gobernador de Amambay, Ronald Acevedo.