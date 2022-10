En Luque, instan a ponerse en contra de la ideología de género y el aborto

En el marco de los festejos patronales en honor a la Virgen del Rosario, se realizó hoy la misa folklórica, en el Santuario Nuestra Señora del Rosario de Luque, que fue realizada totalmente en el idioma guaraní por el presbítero Enrique Pereira, párroco de la iglesia San Pedro y San Pablo de Asunción.

Como invitados especiales asistieron todas las delegaciones de las capillas que dependen del Santuario y, dentro del contexto en alusión a nuestro folklore, vistieron a sus santos patronos con detalles en arpillera, karanda´y, ñanduti, y otros.

El religioso durante su homilía criticó la ideología de género y el aborto y aseguró que ambos temas actualmente son de gran preocupación para las familias y la iglesia católica.

“Ahora yo veo el desafío que tiene el mundo, la intención de otros Estados de querer imponer la ideología de género entre nosotros. Para mí es obra de satanás, porque quiere quebrantar la familia. Quieren poner una ley, decirnos cómo debemos educar a nuestros hijos, a nuestra familia”, afirmó el celebrante.

“No cedamos ni un metro”

También, se refirió al legado del excura párroco de este distrito, monseñor Zacarias Martínez, que durante su administración al frente del Santuario Nuestra Señora del Rosario, logró que Luque sea declarada como la “primera ciudad provida” del país, en diciembre del año 2016.

Al respecto, Pereira señaló que la familia y los pastores de Dios “no deben temer para defender la vida y a la familia”.

“Esta es la preocupación que ahora ustedes los padres tienen y nosotros como pastores también. No permitamos, no cedamos ni un metro, para que esta gente haga lo quieren hacer. Por eso nosotros, les decimos que no tenemos miedo para defender la vida”, sostuvo.

En otro momento agregó que “hay personas que se creen Dios y esas personas son las que quebrantan nuestra tranquilidad”.

“No permitamos que eso siga sucediendo. Debemos darle a Dios su lugar en nuestro corazón. Debemos defender la vida”, insistió.

También explicó a la feligresía “que promover el aborto o fomentar la violencia”, significa carencia de amor y que ambos pensamientos son “producto de momentos de violencia y desdicha”, en la vida de un ser humano.

Pidió no aprovecharse de los humildes

El presbítero Enrique Pereira, recordó también a los desamparados, especialmente, a los indigentes que recorren las calles pidiendo limosna.

Lamentó la actitud de muchos adultos, y de manera singular, reprochó a los hombres que se aprovechan de la vulnerabilidad de muchas mujeres, para luego violentarlas.

Conservar las buenas costumbres

Hasta el año pasado, Pereira, formó parte del equipo sacerdotal del Santuario de Luque, pero luego fue designado como párroco de una iglesia de Asunción. Por tal motivo, recordó su estadía en esta ciudad y destacó las buenas costumbre de su gente.

Por eso, instó a los presentes a conservar la tradición luqueña que engalana a la festividad Mariana en homenaje a la Virgen del Rosario. Aseguró que difícilmente otra ciudad podría igualar el fervor luqueño.

Karu guasu

Como ya es costumbre, varias organizaciones participaron del gran karu guasu organizado por la administración del Santuario. Todo lo recaudado será donado a esta iglesia para solventar los gastos administrativos y de la fiesta patronal.

Cocinaron carne porcina y de res, además de pastas, guiso carretero, sopa, minutas y otros, que fueron comercializados en el predio. La actividad también tuvo un momento artístico y hubo sorteos.

Tradicional procesión aérea

Recién en horas de la tarde se llevó a cabo la tradicional procesión aérea en helicóptero sobre toda la ciudad de Luque.

La imagen de la Santa fue trasladada hasta el predio de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) para abordar la nave. El monseñor Enrique Meyer, cuarector de Luque, sostuvo a la Virgen de Rosario y desde las alturas bendijo a todo el distrito.

Luego, el helicóptero descendió como todos los años en el campo de juego del estadio Feliciano Cáceres del Sportivo Luqueño, donde cientos de feligreses aguardaban la llegada de la imagen, agitando pañuelos de color rosa y la inconfundible bandera azul y amarillo, los colores de la ciudad.

Procesión folklórica

Después, se realizó la procesión folklórica peatonal recorriendo las principales calles del centro de la ciudad, hasta llegar al templo.

Durante el recorrido, uno de los momentos más emotivos se vivió frente al cuartel de los Bomberos Voluntarios de Luque, donde los combatientes hicieron sonar las sirenas de los carros de combate.

Acompañaron la procesión la Banda de Músicos de la Fuerza Aérea y la Asociación de Jinetes de la Línea 49, además de varios hinchas del Sportivo Luqueño que vestían la camiseta auriazul.