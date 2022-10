Covax devolverá dinero antes de fin de año, asegura ministro de Salud

El doctor Julio Borba, titular del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), aseguró hoy que está garantizado que el mecanismo Covax devolverá al Gobierno paraguayo el dinero pagado por la provisión de vacunas contra el covid-19 que nunca se recibieron.

Lea más: Borba: acuerdos bilaterales complicaron acceso de Covax a vacunas

El jefe ministerial se reunió con representantes del fallido sistema de la OPS/OMS durante la 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana (CSP), realizada en Estados Unidos.

“No se puedo adelantar nada porque me pidieron no hablar del tema, pero está demasiado bien encaminado todo. Va a ser este año indefectiblemente (la devolución del dinero). En eso quedamos con la gente de Covax; me reuní personalmente con ellos”, sostuvo el ministro.

Lea también: El acuerdo con Covax le salió muy caro al Paraguay

El doctor Borba aseguró que la única opción barajada es la devolución del dinero pagado por las vacunas que no fueron proveídas al país. “La única opción es devolver la plata. Vacunas ya no vamos a recibir”, dijo.

Fondo disponible en Covax supera los US$ 5 millones

Como pago inicial, Paraguay remitió a Covax US$ 6.847.680 por la provisión de 4.279.800 vacunas contra el coronavirus. No obstante, solo recibió 1.093.200 dosis, por lo que se dispone de un fondo de US$ 5.670.990, según la Dirección de Asesoría Jurídica de Salud Pública.

En relación a otros contratos firmados por Salud Pública con las farmacéuticas proveedoras de biológicos contra el covid-19, el ministro dijo que la única pendiente es con Moderna. Actualmente, las vacunas de esta plataforma se están entregando regularmente.

Lea también: La mentira de Covax no debe quedar impune

Consultado sobre el acuerdo firmado con el laboratorio biotecnológico Medigen Vaccine Biologics Corporation (MVC) para la provisión de las vacunas taiwanesas, el ministro de Salud dijo que ese contrato se dejó sin efecto.

“Solo tenemos un contrato con Moderna que ya entregaron y vamos a recibir también con la nueva variante a fin de año y con la nueva subvariante a partir del año que viene”, dijo Borba, al tiempo de resaltar que tampoco queda vigente ningún acuerdo de provisión de biológicos con AstraZeneca.

No se firmarán nuevos contratos para compra de vacunas, dijo Borba

El ministro de Salud Pública adelantó que la cartera sanitaria no tiene intención de firmar nuevos contratos de provisión de vacunas contra el covid-19 para el año que viene, asegurando que hay disponibilidad suficiente de dosis gracias al acuerdo firmado con Moderna.

Hasta la fecha, en Paraguay se han aplicado 9.429.435 vacunas contra el coronavirus. De esta cifra, 3.991.753 biológicos se aplicaron como primera dosis y 3.523.854 como segunda dosis.

Además, según el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), se han suministrado 1.608.203 vacunas como primera dosis de refuerzo y otras 305.625 como segunda dosis de refuerzo.