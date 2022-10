Abigeos agobian a productores pecuarios de la región de San Juan Nepomuceno

Según los datos proporcionados por los mismos afectados el día de ayer fueron recuperados dos vacunos, que fueron robados de la propiedad de Vanderlei Dalazen, brasileño de 46 años, domiciliado en la compañía Gaspar Cue del distrito de Abai.

El toro y un novillo de la raza nelore, estaban atados en una isla de un establecimiento ganadero de la compañía San Rafael, pero el personal del mismo encontró y dio aviso a sus patrones. Sin embargo, los supuestos abigeos, posiblemente 3, quienes estaban cuidando de los animales hurtados se dieron a la fuga al percatarse que estaban llegando los policías de la Comisaría Tercera de San Juan Nepomuceno.

La presunción es que los abigeos querían faenar los animales en hora de la noche o pretendían trasladarlos hacia la compañía Ypané o Potrero Santiago, cruzando otros establecimientos ganaderos de la zona.

Los ganaderos de la zona norte del distrito de San Juan Nepomuceno y parte de Abai indicaron que los cuatreros están actuando impunemente porque tienen mercado para vender la carne, producto del robo de ganados.

Los pobladores indicaron que en la zona se tiene un establecimiento agrícola y ganadero que tienen un capataz que posiblemente seria amigos de los cuatreros y por eso con toda facilidad están trasladando los animales robados. Tenemos miedo de los mismos y por eso que nos queremos que nuestros nombres se publiquen, indicaron los lugareños.

Una humilde señora hace poco compró a cuotas una lechera de raza y ni siquiera pagó una cuota y ya se le faenó en un monte en la cercanía de la compañía San Rafael, del distrito de San Juan Nepomuceno.

Vanderlei Dalazen indicó que ahora pudo recuperar los animales robados pero no siempre se tiene la suerte de hoy tiene la esperanza de conocer a los abigeos porque los vacunos fueron llevados de una zona con cámaras de vigilancia.

Otro poblador dijo que las denuncias no son investigadas y que muchas veces los policías dicen que la fiscalía no hace nada, los fiscales que no tienen medios y así se pasan las pelotas y el pobre nunca recupera nada de su propiedad.