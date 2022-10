Hermanos costureros, absueltos por 2ª vez en proceso por robo agravado

Por unanimidad el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Pedro Nazer e integrado por Rylsi Ortiz y Natalia Muñoz absolvió de culpa y reproche a los hermanos costureros Dionisio y Teresio Cabrera de la causa penal por robo agravado. El colegiado concluyó que en el juicio oral que finalizó ayer, el fiscal Itálico Rienzi no presentó pruebas que confirmen la participación de los acusados en el hecho punible.

“El principio de inocencia no se ha superado en ningún momento. No tenemos pruebas contundentes que demuestren la culpabilidad de los procesados en el hecho”, dijo el presidente del tribunal colegiado. Agregó que la declaración de la víctima (Fredy Reyes) en el juicio no se ha podido sustentar con ningún elemento probatorio, por lo que concluyeron que existe una certera positiva sobre la inocencia de los hermanos costureros.

En ese sentido Nazer calificó el juicio oral y público como “un total despropósito” y cuestionó que la fiscalía no haya presentada como pruebas ni la motocicleta ni el casco utilizados por los autores.

Hermanos costureros esperan que la absolución quede firme esta vez

Los hermanos Correa celebraron el fallo del Tribunal de Sentencia e indicaron estar confiados en que esta vez no será apelado por el fiscal Itálico Rienzi, quien en sus alegatos finales pidió la absolución de ambos por “duda razonable”.

“La primera vez que fuimos absueltos nos robaron la libertad, ahora esperamos que se confirme esta decisión del tribunal. Ya no creo que nos lleven a un tercer juicio oral, cinco años de lucha con dos victorias en los juicios ya son suficientes”, dijo Dionisio luego de escuchar el fallo de absolución.

Víctima de asalto inculpó a los hermanos costureros

El 3 de noviembre de 2017, siendo las 21:00 horas aproximadamente se produjo el robo de una moto y un celular en un asalto a mano armada en la zona de Fernando de la Mora. La víctima Fredy Reyes denunció el caso en la Comisaría de Fernando.

El día 9 del mismo mes volvió a la dependencia policial para retirar la copia de su denuncia y al salir de la comisaría vio y reconoció a Dionicio Correa como uno de los asaltantes, avisó a los policías y pidió que lo detengan. Los efectivos también aprehendieron a su hermano Teresio Correa, que estaba caminando con él hasta la parada del colectivo que los iba a llevar a Capiatá.

El 10 de noviembre se realizó el reconocimiento en la Fiscalía de Fernando de la Mora, en donde Fredy le reconoció a Teresio como la persona que estaba sobre la moto y que usaba casco.

Cuando se le preguntó porque decía que era el asaltante, dijo que lo reconocía por el color de cabello que era igual al del delincuente que lo tenía un poco largo y salía debajo del casco.

Ese mismo 10 de noviembre la fiscala Sandra Fariña imputó a los hermanos por robo agravado y pidió la prisión, en base a la denuncia ante la policía y el supuesto reconocimiento.

Estuvieron más de seis meses en la cárcel

Luego de estar poco más de seis meses presos en la cárcel de Emboscada, el 10 de mayo de 2018, el fiscal Itálico Rienzi solicitó el sobreseimiento provisional. Alegó que faltaban hacer algunas diligencias.

El 27 de mayo de 2019, el fiscal Christian Ortiz acusó a los hermanos y luego un juez de Garantías elevó la causa a juicio oral y público.

El 14 de setiembre de 2021, el Tribunal de Sentencia presidido por Isabel Meza e integrado por Nancy Adorno y Julio Fernández absolvió a los hermanos por certeza positiva. La fiscalía pidió que sea por duda.

El 5 de octubre de 2021 fue apelado el fallo por el fiscal Itálico Rienzi.

El 22 de diciembre la Cámara de Apelación de Central, integrada por María Teresa González, Lourdes Cardozo y Fabriciano Villalba anuló la absolución y ordenó un nuevo juicio oral, con el argumento de que uno de los jueces firmó el fallo fuera del plazo establecido para el efecto.