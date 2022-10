Dos nuevas denuncias de abigeato en Carapeguá

CARAPEGUÁ. Dos nuevos hechos de abigeato fueron denunciados en la Comisaría 5ª de este municipio, donde desconocidos se alzaron con tres animales vacunos de vecinos de la compañía Cerrito, jurisdicción de este distrito del departamento de Paraguarí. Las dos afectadas por el hurto de sus animales vacunos, madres de familia, lamentaron que ya no existe seguridad y que los hechos de abigeato no cesan porque no se investiga y tampoco existe una condena ejemplar para los que incurren en este delito que tiene una pena de libertad de hasta 25 años.