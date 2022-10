Areguá: fabrican alcancía de barro similar a “Tiríka”

Cristina Caballero vive en el barrio San Roque de Areguá y está casada con Antonio Echeverría. La pareja tiene tres hijos, César (17), Angélica (15) y el pequeño Anthony de casi 2 años. Ella ejerce la noble profesión de artesana y Antonio es chófer de camiones de gran porte y maquinaria, usadas en obras de construcción.

Cristina, manifestó que aprendió a pintar y moldear el barro con sus suegros hace 16 años. Desde entonces, se dedica a fabricar todo tipo de figuras de cerámica y es una de las proveedoras para los revendedores de Areguá y otras ciudades de diferentes departamentos.

Actualmente, su hijo César es el encargado de llenar las matrices con arcilla para fabricar diferentes figuras que luego son comercializadas principalmente en las calles de la ciudad creativa Areguá y en la capital espiritual del país, Caacupé.

Alcancías, pesebres, tejas decoradas, artículos decorativos, son algunos de los trabajos que día tras día son cocinados en el pequeño y rústico horno de Cristina, que es sinónimo de su principal fuente de ingreso para el sostén de su familia.

Lea más: Odesur Paraguay 2022: Décimo día de competencias, en vivo

Alcancía similar a Tiríka

Tras el entusiasmo causado por la competencia Odesur 2022, Cristina y César, inspirados en el carisma de la mascota oficial “Tiríka”, decidieron adherirse a la gran fiesta deportiva, pero trabajando el barro.

De esta manera, nació la idea de crear una figura similar a Tiríka, pero vistiendo camisetas de clubes como Olimpia, Cerro Porteño, Guaraní, Sportivo Luqueño, y Libertad, entre otros.

“Los artesanos no tenemos mucho apoyo, cada día es una lucha y yo vivo de esto. Cuando iniciaron los juegos y apareció la mascota, nos llegó demasiado gracias a su carisma y alegría. Para mí y mi familia, significa un ingreso económico y mi intensión no es crear problemas. No usaré el logo de los juegos (Odesur)”, afirmó Cristina.

Lea más: Cierre de Costanera: avenida Artigas será de sentido único el próximo sábado

De esta manera, contactó con Antonio León, un conocido creador de matrices en Areguá. “Él preparó la matriz de yeso a mano, en un día. Esto genera mucho entusiasmo”, dijo la artesana.

Sin embargo, Cristina, demostró su preocupación respecto a su trabajo, debido a que la organización de los juegos Odesur advirtió que accionará legalmente contra las personas utilicen la imagen y el nombre de la querida mascota, ya que se trata de una marca registrada.

“Cuando supe esto, recurrí al Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) para asesorarme y dije que no quiero tener ningún problema, que mi intensión solo es trabajar y tener un ingreso seguro para mi familia. Me dijeron que puedo hacer pero que no debo usar la insignia y el nombre de Tiríka”, afirmó Cristina.

Lea más: Odesur: Paraguay-Colombia será a las 16:00 y en simultáneo con Uruguay-Ecuador

“Llueven” los pedidos

La artesana expresó además que luego de exhibir la muestra de la alcancía, rápidamente “llovieron” los pedidos. “Vendedores de Areguá ya me hicieron pedidos. Hasta ahora tengo más de 300 pedidos, incluso de vendedores de Caacupé”, indicó.

Añadió que el “buen tiempo, mucho sol y nada de lluvia”, es el factor fundamental para llevar a cabo el trabajo y cumplir con los clientes.