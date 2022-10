Juicio a directivas de Imedic por caso facturas falsas será recién en agosto de 2023

El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Laura Ocampo, Juan Pablo Mendoza y Fabián Weinsensee programó para el 2, 3 y 4 de agosto del 2023 el juicio oral para las directivas de Imedic Patricia Ferreira y Nidia Godoy y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez, acusados por el caso de las supuestas facturas falsas de la firma Eurofarma que permitieron el ingreso de insumos oncológicos al país.

La acusación que sostendrán las fiscalas Alma Zayas y Sussy Riquelme es por producción de documentos no auténticos, uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal.

La investigación reveló que los procesados montaron un esquema delictivo para traer a Paraguay medicamentos de laboratorios de dudosa calidad de la India y China y, para el efecto, adulteraban facturas de la multinacional brasileña Eurofarma, firma que denunció el hecho junto con un grupo de legisladores.

Facturas falsas permitieron ingreso de medicamentos, según fiscalía

En total, los investigadores encontraron diez facturas adulteradas de la empresa Eurofarma y guías de traslados falsas presentadas en Dinavisa (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria) donde se especificaba que provenían de Sao Paulo, Brasil, cuando en realidad eran medicamentos importados desde la India y China.

Enoxaparin sodium, letrozol, omeprazol, piperacilina y tazobactam fueron los fármacos ingresados en forma irregular y posteriormente distribuidos en el mercado nacional, según la Fiscalía.

Para las agentes del Ministerio Público, el hecho “es muy grave” porque se utilizó falsedad documental de facturas para introducir al país, fuera de todo control, medicamentos para afecciones muy importantes y no fueron una o dos veces sino en diez ocasiones, lo cual ratifica que no se trató de ningún descuido.

Directiva de Imedic también afrontará juicio por caso “insumos chinos”

Patricia Ferreira Pascottini enfrenta otro proceso penal junto a su padre Justo Ferreira Servín, apoderado de Imedic SA, por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal en el caso de los insumos chinos. En esta causa penal, el juicio oral y público está fijado para febrero de 2023.

El caso se inició cuando, en el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus, la empresa Imedic SA debía proveer al Ministerio de Salud mascarillas con filtro por G. 33.660.000.000, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080.000.000 y camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, por un total de G. 47.952.500.000.

El 18 de abril de 2020 arribaron a nuestro país no solamente las 400 camas solicitadas, sino 450, y la cantidad excedente (50) eran de alta gama (eléctricas) que no estaban previstas en los papeles. Para ello, el despachante Carlos Alberto Gamarra utilizó la Guía Aérea HKGA008325, comprobada como no auténtica.