Central y Alto Paraná lideran cobro de las millonarias bonificaciones

Registros oficiales del Sistema Integrado de la Carrera Civil Administrativa (SICCA), publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revelan la discrecionalidad en el manejo del rubro de bonificaciones en las gobernaciones. Mientras algunos jefes departamentales no registran cobros, otros lideran los desembolsos con montos que presentan variaciones llamativas. El ranking de asignaciones sitúa en la cúspide al gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), quien desde su asunción al cargo hasta febrero pasado logró percibir más de G. 463 millones en este concepto.

Este jefe departamental inició su gestión con cobros mensuales de G. 14.177.135 entre agosto y diciembre de 2023, pero para este año el monto por responsabilidad ya trepó a G. 15.920.840 cada mes. Con este bono extra, la remuneración mensual de Estigarribia alcanza actualmente los G. 47.762.520, cifra que integra su salario de G. 28.990.480 y gastos de representación por G. 2.851.200.

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En la segunda posición aparece el jefe departamental de Alto Paraná, César “Landy” Torres Argüello (ANR, cartista), quien en el mismo periodo percibió G. 413 millones en bonificaciones. Torres percibe actualmente una remuneración mensual de G. 46.336.920, compuesta por su sueldo de G. 28.990.480, gastos de representación de G. 2.851.200 y un bono extra de G. 14.495.240.

El tercer lugar es ocupado por el gobernador de Cordillera, Denis Lichi Ayala (ANR, cartista), con G. 280 millones en sobresueldos acumulados entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025. Los pagos correspondientes a los dos primeros meses de este año no están disponibles ni en el portal de la gobernación ni en el SICCA.

Hasta finales del año pasado, Lichi tenía una remuneración total de G. 39.654.930, que incluía G. 26.803.730 de sueldo, G. 2.851.200 de gastos de representación y G. 10 millones en bonificaciones.

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Millones apenas asumieron

Una particularidad que evidencian las planillas es que varios gobernadores percibieron sumas millonarias apenas tomaron posesión del mando. Destacan los casos de Víctor Hugo Fornerón Portillo (Ñeembucú) y Liz Natalia Meza Páez (Concepción), ambos colorados cartistas.

Fornerón Portillo cobró mensualmente G. 20.400.000 en bonificaciones entre septiembre y diciembre de 2023. Por su parte, Meza Páez se adjudicó G. 18.560.000 en agosto de 2023 y otros G. 14.280.000 en septiembre; es decir, en apenas 45 días de funciones embolsó G. 32.840.000 extra.

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Actualmente, ambos jefes departamentales perciben montos menores como sobresueldo: G. 5 millones en el caso de Fornerón y G. 2.400.000 en el de Meza Páez.

Finalmente, los datos publicados muestran que cinco de los 17 gobernadores del país no figuran con registros de cobros por bonificaciones.