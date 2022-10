Díaz Verón y su esposa chicanean y logran suspender juicio oral

La jueza Cándida Fleitas, quien preside el Tribunal de Sentencia, comunicó hoy que el juicio oral y público al exfiscal Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo quedó suspendido. Debía arrancar a las 08:30 de este martes.

La suspensión es consecuente con el pedido de la defensa de ambos acusados, que apeló la integración del Tribunal.

El abogado Mario Elizeche, representante de la pareja, argumentó que hubo irregularidades administrativas en la conformación de dicho Tribunal.

También alegó que no fueron notificados sobre la integración del mismo. “La defensa no fue notificada de la integración de ese Tribunal. Nos vimos obligados por darnos por notificados. El abogado no es un turista del derecho”, sostuvo.

Fiscalía anuncia pedido de sanción

Por su parte, el fiscal de la causa, Osmar Legal, indicó que consideran que el recurso planteado por la defensa de Díaz Verón y su esposa es una acción dilatoria, por lo que -agregó- desde el Ministerio Público (MP) plantearán sanciones contra los acusados y su representación legal.

“Dicho recurso es una cuestión dilatoria. El Ministerio Público va a tomar una decisión una vez que reciba el traslado de los supuestos agravios”, declaró.

“Evidentemente, vemos varias contradicciones. Ellos ya habían presentado una acción en contra de la conformación del otro Tribunal y ahora de vuelta presentan una apelación con un ánimo dilatorio contra la conformación de la presidenta del Tribunal. El Ministerio Público también va a sentar una posición en cuanto a los pedidos de sanciones tanto a las defensas como los acusados”, continuó.

De acuerdo a fuentes a las que accedió ABC, la Fiscalía podría solicitar que se revoque el arresto domiciliario del cual goza la pareja procesada. Esto como sanción ante las chicanas planteadas constantemente por la defensa de los acusados.

Enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La Fiscalía procesó a Díaz Verón por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que a su esposa por lavado de dinero.

La acusación del MP señala que la pareja no puede justificar G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos que tuvo entre los años 2008 y 2017.