Enfermera denuncia que fue desvinculada vía telefónica por el intendente de Caapucú

La licenciada en enfermería Susana Beatriz Galván había sido contratada durante la administración del exintendente Carlos Romero Selliti (PLRA) y estaba como encargada en el Puesto de Salud de la compañía Itapé-Cerro Pa’ü. Cuando la pandemia afectó al país, fue comisionada para servir en urgencias, donde hacía guardia día de por medio, según relató la afectada.

Lea más: Jueza notifica a manifestantes que reclaman transparencia municipal en Caapucú

La profesional comentó que no es ninguna improvisada en el servicio de salud, dado que se capacitó para servir a su comunidad, por lo que considera arbitrario su despido.

Lea más: Denuncian que Centro de Salud de Caapucú niega medicamentos a niños

Dijo que el intendente municipal le llamó por teléfono y le dijo que quedaba desvinculada porque se pasaba hablando mucho en el Centro de Salud con sus compañeras que son del equipo de Honor Colorado y que las personas que no le son leales no gozan de su confianza.

La enfermera comentó que conversó con el intendente y le explicó que con su salario no iba a poder venir todos los días desde la compañía Itapé-Cerro Pa’ü, por lo que le autorizó a hacer el servicio día de por medio, cumpliendo 12 horas en el Centro de Salud local.

Refirió que el jefe comunal ya no se hizo encontrar y decidió denunciar el hecho ante la Dirección del Trabajo Departamental, donde el intendente fue citado dos veces para llegar a un acuerdo y, como no se presentó, ahora iniciará una denuncia ante la justicia ordinaria contra la Municipalidad local.

Lea más: Concejales aprueban intervención de la municipalidad de Caapucú

“Esa chica no tiene contrato con la Municipalidad”

Al respecto, el intendente local, Gustavo Penayo (ANR), manifestó que “esa chica no tiene contrato, no tiene vínculo con la Municipalidad. Fue funcionaria temporal contratada”. Alegó que no fue a la audiencia ante la Dirección del Trabajo porque tenía mucho trabajo y esa denuncia no tiene ningún sustento.

El intendente desmintió que le haya prohibido que hable con otras compañeras y dijo que “es un invento más de los adversarios políticos que no saben qué inventar para atacarme”. En el caso de la enfermera “terminó su contrato en forma natural, no fue echada”, apuntó.

Dijo que la denunciante se acercó a manifestarle que ya no iba a poder trabajar de día. “Quería que le dé turno en horas de la noche, pero yo no tengo ese turno”, acotó.

El intendente consultó a la periodista qué pruebas presentó la denunciante para que se le publique, porque es un ataque político. ”Me publicaste en una denuncia que hizo una concejala liberal -con relación a la concejala Julia Armas, quien denunció ante el Juzgado local a 29 personas por manifestarse para exigir a los concejales que aprueben intervención de la Municipalidad local- y que no tengo nada que ver. Es muy alevoso cómo me persiguen”, señaló.

Finalmente, manifestó que en cualquier institución pública o privada pasa esto. “Si termina su contrato y no rindió la expectativa y encima no hay casi ingreso, entonces, ¿por qué estoy obligado a contratarla?”, se preguntó el ejecutivo comunal.