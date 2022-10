“Semillas del corazón” para sanar a su ritmo

“Semillas del corazón” es un grupo que ayuda acompañando a las mujeres que perdieron un bebé. La coordinadora general, Patricia Coronel, consultora en duelo gestacional perinatal e infantil, contó que el grupo se formó en 2015 con la primera suelta de globos.

Lamentablemente, cada año el número de las mujeres que pierden bebés va en aumento. “Buscamos transformar el dolor para que las familias puedan ir sanando con respecto a su duelo”, subrayó.

“Hay mujeres que pasan por siete pérdidas gestacionales y en cada una se va un poquito de ellas, le acompañamos para que puedan aceptar a su ritmo”, insistió Coronel.

“La sociedad te dice: ya pasó tantos meses y no se le permite a la mujer llorar a ese bebé. La pérdida sucede en las primeras semanas de vida, desde las 24 semanas y hasta los 15 días de nacido. El duelo infantil afecta a madres que pierden un recién nacido, hasta los 3 años y más de vida”, comentó.

“Semillas del corazón” al ritmo de cada familia

Los miembros de “Semillas del corazón” se reúnen al ritmo de la familia, y una vez al mes el encuentro es presencial.

La atención se realiza con asesoría de psicólogos para ayudar a la mamá que no se siente comprendida. “Su duelo no es lineal, ‘ya tendrías que estar resignada”, te dicen, pero la muerte de un hijo no es lineal, un día ella piensa en él y otra no, es parte del proceso de sanar”.

Este grupo forma además una red latina con asociaciones de Argentina, Perú, Chile, entre otros países para capacitar y pelear con leyes para visibilizar este dolor.

Cuando se pierde un bebé...

“Tiene que ver con la salud mental y los divorcios, que suceden porque el hombre no entiende, la mujer no entiende”, amplió. “Le ayudamos a encontrar un camino, luchamos contra los mitos, del que decían no hay que mojarse la cabeza después de dar a luz”, por ejemplo.

Con cariño se le permite a la pareja que vuelvan a ser adultos funcionales. Es muy difícil comprender que existe la depresión posparto, lo que se siente en “una maternidad de brazos vacíos, donde no hay permiso laboral, porque tu jefe te dice no hay bebé que cuidar, no podes faltar al trabajo”.

Sin embargo, “son mujeres puérperas, en duelo que necesitan un tiempo y espacio para sanar de manera respetuosa, el duelo es de toda la familia”, aclaró.

Algunas cifras de no nacidos vivos

La Unicef en 2019 expuso que “cada 16 segundos muere un bebé antes del parto, una de cada dos mujeres sufren una pérdida”, informó.

Hoy existe un registro de los no nacidos. Es la Ley que incorpora al libro de defunciones de concebidos no nacidos. Significa que se da una identidad y puede llevar el nombre que la familia.

Según Coronel dicha ley ayuda a realizar investigaciones al Ministerio de Salud para encontrar un porqué. “No debería pasar, no es normal que una mujer joven pierda a su bebé”, culminó.

Contactos: 0981 261 717 y en redes sociales.